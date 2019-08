Rapidul se muta si din Regie pana la finalizarea noului stadion Giulesti! Pe ce arena nou construita vor juca rapidistii

Rapidul s-ar putea muta din Regie.

Daniel Tudorache, primarul Sectorului 1, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, ca isi doreste ca FC Rapid, care acum isi disputa meciurile de pe teren propriu in Regie, sa evolueze pe Stadionul de rugby Arcul de Triumf anul viitor pana cand lucrarile la arena Giulesti-Valentin Stanescu, aflate in intarziere, se vor finaliza.

"Am auzit ca sunt ceva intarzieri la Giulesti. De aceea ne dorim ca pana va fi gata noul stadion din Giulesti, Rapid sa poata juca pe Stadionul Arcul de Triumf. Acest lucru depinde si de cat de repede se vor misca lucrurile. In acelasi timp, sper sa rezolvam cat mai repede si cu baza sportiva Pro Rapid. Am promisiuni ca vom intra in administrarea bazei in cateva saptamani", a afirmat primarul.

Daniel Tudorache a declarat intr-o conferinta de presa ca toate cheltuielile de administrare a Stadionului de rugby Arcul de Triumf vor fi sustinute de Primaria Sectorului 1 in urma unui parteneriat semnat cu Federatia Romana de Rugby.

"Este un parteneriat pe care il facem cu Federatia Romana de Rugby. Pentru ca atunci cand Guvernul nu are bani, vine Primaria Sectorului 1 si sprijina. Noi vom veni si cu mentenanta, pentru ca va fi o problema si dupa ce Stadionul Arcul de Triumf va fi gata. Deci noi vom asigura toate cheltuielile de administrare cu aceasta baza sportiva, cu acest stadion. Si vom sprijini cu orice mai are nevoie Federatia Romana de Rugby. Noi ne-am zbatut si imediat ce ne-au solicitat autorizatia de constructie pentru Stadionul Arcul de Triumf am acordat-o. De aceea suntem mai avansati. Va promit ca primul stadion care va fi gata dintre cele trei este acesta din Sectorul 1", a explicat primarul.

Presedintele Federatiei Romane de Rugby, Alin Petrache, a confirmat in conferinta de presa ca este de acord ca echipa de fotbal Rapid sa joace pe stadionul de rugby. "Avand in vedere ca Rapid este in sufletul tuturor si creste de la zi la zi, cred ca acest stadion va putea gazdui si meciurile acestei echipe", a afirmat Petrache.

Primarul Sectorului 1, Daniel Tudorache, directorul general al Companiei Nationale de Investiţii, Manuela Irina Patrascoiu si presedintele Federatiei Romane de Rugby, Alin Petrache, au efectuat, miercuri, o vizita la Stadionul Arcul de Triumf pentru a vedea stadiul lucrărilor de constructie.