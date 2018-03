"Daca asa a ales Alibec sa comenteze, nu am ce sa zic!" Dica a dezvaluit ce masuri va lua dupa o noua iesire nervoasa a atacantului

CFR Cluj 1-1 Steaua! Culio si Gnohere au marcat, insa Hategan a fost eroul principal.

Dica l-a trimis titular pe Alibec, dar atacantul stelist a avut o noua prestatie stearsa. Mai mult, Alibec a avut o iesire nervoasa la adresa antrenorului in minutul 71, atunci cand a fost schimbat cu Gnohere. ”Tu pe mine ma scoti, ma?!”, au fost cuvintele adresate de jucator lui Dica.

Dica a precizat ca va avea o discutie cu Alibec dupa acest nou moment tensionat.



"Daca asa a ales Alibec sa comenteze, nu am ce sa zic. Voi vorbi cu el fata in fata. El a avut o atitudine buna, dar am decis sa-l introduc pe Bizon, care e foarte bun in careu, dovada ca a reusit sa marcheze. Jucatorii vor avea trei zile de pauza", a declarat Nicolae Dica pentru TelekomSport.