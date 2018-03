Hategan, DISTRUS dupa prestatia din derby: "Cate cupe sa le puna in vitrina? Le ajunge!" Arbitrul, acuzat de "legaturi bolnavicioase" cu CFR: "Sunt lucruri stiute, nu le spun din povesti!"

CFR Cluj 1-1 Steaua | Clujenii au marcat dintr-un penalty controversat, Gnohere a egalat in minutul 90. Hategan a fost protagonist.

Adrian Porumboiu a criticat in termeni extrem de duri prestatia lui Hategan de la derby. Fostul arbitru este de parere ca Hategan a gresit atunci cand a acordat penalty pentru CFR Cluj, iar eliminarea lui Pintilii a fost in compensatie pentru eliminarea lui Peteleu.

De asemenea, Porumboiu afirma ca Hategan nu trebuia delegat la un meci atat de important dat fiind istoricul acestuia.

"Evident ca nu trebuia acordat penalty, nu a fost. O decenta minima impunea atat CFR-ului, cat si lui Hategan sa nu mai arbitreze niciodata. Le ajunge. Cate cupe sa le puna in vitrina Hategan? Cred ca e o limita si in treaba asta. Daca va mai arbitra 10 meciuri decisive pe CFR Cluj, tot nu va pierde. E pacat de el, ca a ajuns si el la un nivel. Aici e programat, softul e la CFR Cluj. Face meciuri internationale bune. La un meci cu un asemenea miza, cand ai dat un 11 metri, trebuie sa fie clar pentru toata lumea. Faza respectiva nu impune sub nicio forma acordarea loviturii de la 11 metri. Am vazut cartonasul rosu dat lui Peteleu. Foarte bine. Dar de ce sa astepti un fault de joc ca sa dai rosu, sa fie echilibrat? Si cartonas galben cred ca era mult la Pintilii. El (n.red. Hategan) cred ca este in vitrina cu trofee a lui CFR Cluj! Nu am niciun dubiu. Cum sa dai un asemenea penalty la nivelul asta? E uluitor.

L-am sunat si pe Craciunescu inainte de meci si i-am zis sa stea linistit ca o comite. Ar trebui sa nu fie mai delegat la meciurile CFR-ului, sa fie si protejat intr-un fel. Cand toata lumea stie ca a stat in pat cu CFR-ul si au facut si vreo 3 copii, acum e fata mare? Dar el trebuia sa se dea accidentat. Stiau ca dupa meci mergeau si beau sampania de campioni, sunt lucruri stiute, nu le spun eu din povesti. Se stia ca e o legatura mai mult decat bolnavicioasa intre el si CFR", a declarat Adrian Porumboiu la ProX.