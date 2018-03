"L-am lasat pe Petrescu sa bata campii, dar Steaua de ce nu e lasata sa joace?" MM Stoica ii acuza pe ardeleni: "Bai, Mara, noi am vrut, dar CFR a refuzat!"

CFR Cluj 1-1 Steaua! Culio si Gnohere au marcat, insa Hategan a fost eroul principal.



Mihai Stoica a rabufnit dupa meci si a pus tunurile pe ardeleni. Mara si Dan Petrescu au fost luati in vizor de oficialul Stelei.



"Eu nu stiu cu ce se ocupa Mara la CFR. Bai, Mara, noi am facut adresa, dar CFR a refuzat. Au zis ca vor arbitri din primele cinci campionate, dar nu vor. Acest rezultat ajuta foarte mult Craiova. Universitatea joaca fotbal, nu ce joaca CFR. Vreau sa fim lasati! La Pintilii nu a fost nimic, cartonas galben cel mult. L-am lasat pe Petrescu sa bata campii, dar de ce Steaua nu e lasata sa joace? Vine o echipa si castiga nemeritat titlul si iese imediat din Europa. Pur si simplu nu inteleg. Am vrut sa nu punem presiune si uitati ce se intampla. Vrem arbitrii straini pentru meciul retur. Dar clujenii nu vor, pentru ca intra o data in careu si primesc penalty", a declarat Mihai Stoica dupa meci.