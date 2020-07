"La ce probleme a descoperit Talpan, FCSB va ajunge la desfiintare!" Echipa lui Gigi Becali, AVERTIZAZTA in RAZBOIUL cu CSA Steaua: "Situatia e mult mai grava!"

Gigi Becali va merge la TAS pentru a contesta doua decizii ale Federatiei Romane de Fotbal, iar una dintre aceste decizii are legatura directa cu CSA Steaua.

Patronul ros-albastrilor cere modificarea unei reguli care permite cluburilor de drept public sa isi schimbe statutul juridic sau sa transfere activitatea unui club de drept privat, pentru a putea promova in Liga 2, iar apoi in Liga 1.

Adrian Bumbescu, fostul mare jucator al Stelei, spune ca roata se va intoarce si FCSB va ajunge la desfiintare. Fostul fundas central spune ca juristul Florin Talpan a descoperit niste acte care nu sunt in regula la echipa lui Gigi Becali si FCSB va trebui sa plateasca:

"Nu au sorti de izbanda. Vad ca sunt porniti pe CSA Steaua, dar noi vom promova pe cai legale. Sa nu uite ca ei au jucat in Ghencea si nu e bine ce fac.

Nu cred ca vor putea sa joace (n. r. pe Ghencea), pentru ca nu sunt bine primiti cu atitudinea asta. Nu e colegial. Dar daca asta este mentalitatea lor si rautatea asta, e problema lor. Noi mergem pe drumul nostru, nu ne va impiedica nimeni.

E problema lor ce fac si deasta sunt unde sunt. Va fi din ce in ce mai rau, nu le doresc, dar cam asa o sa se intample. O sa ajunga poate si ei la desfiintare cu ce probleme a descoperit Talpan. Daca ei ne doresc asta noua. Actele nu prea sunt in regula nici acolo. Situatia e mult mai grava decat se stie, dar federatia pune obstacole", a dezvaluit Adrian Bumbescu la Ora Exacta in Sport.