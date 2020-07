"Am acasa tricou pe care scrie Steaua! Ce sa le fac daca nu cred?" Nicolae Dica, declaratii SUPERBE la adresa ros-albastrilor! Ce spune despre un post de antrenor la CSA Steaua

Nicolae Dica (40 de ani) a revenit cu cateva lamuriri dupa ce suporterii CSA Steaua l-au atacat dur.

Nicolae Dica, actualul secund al lui Mirel Radoi la echipa nationala, a tinut sa precizeze ca nu are nimic cu clubul CSA Steaua si visul lui de mic a fost sa imprace tricoul ros-albastru.

"Au spus ca am venit la Steaua pentru bani. (n.r. - suporterii) Voi nici nu stiti cum am ajuns eu la Steaua. Nu voiam sa spun. Inainte sa vin la Steaua, am avut oferta de 10 ori mai mare decat contractul la FC Arges, de la Eintracht Frankfurt, si de doua ori si jumatate mai mare decat mi-l oferea Steaua. Am avut oferta de la Dinamo, mai mare decat mi-a oferit Steaua. In nebunia mea m-am dus la Steaua.

De nebun (n. r. nu a mers la Frankfurt). Era la retorgradare, nu era intr-un an foarte bun. Am visat sa joc in prima liga la FC Arges, visam sa ies pe tunelul ala la Pitesti sa ma vada si pe mine lumea. Si sa joc la Steaua. Mi le-am implinit, datorita mie", a spus Nicolae Dica la Telekom Sport.

Nicolae Dica: "De ce sa nu antrenez CSA Steaua?"

Dica a antrenat-o deja pe FCSB, insa nu s-ar opune nici unei eventuale colavorari cu CSA Steaua. Fostul jucator din Ghencea spune ca isi doreste ca Steaua sa obtina promovarea si sa ajunga in Liga 1:

"Eu m-am dus acolo ca antrenor sa fac performanta. Cum am spus, nu am cum sa antrenez Dinamo si Rapid, dar nu am nicio problema sa antrenez FCSB.

Da, de ce sa nu antrenez? (n. r. CSA Steaua). Am acasa tricou pe care scrie Steaua. Daca ei nu cred, eu ce sa le fac? In sufletul meu e ca am jucat la Steaua. Cand faceam performante cu Steaua erau si ei cu noi acolo... E usor sa jignesti oamenii.

Sa ajunga in prima liga. Vreau sa se inteleaga ca nu am absolut nimic cu aceasta echipa, imi doresc ca ei sa promoveze... Dar nu ma pot face pe mine sa spun ca nu am jucat la Steaua", a mai spus Nicolae Dica.