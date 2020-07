RAZBOI VIRTUAL! Atacuri EXTREME intre stelisti dupa dialogul Dica-Miu: “Nicolae Dica nu a jucat NICIODATA la Steaua Bucuresti”

Chiar daca cei doi fosti fotbalisti s-au contrat amical, suporterii au aruncat cu vorbe grele.

Invitati in cadrul aceleiasi emisiuni TV acum trei zile, Iulian Miu si Nicolae Dica au purtat un dialog contradictoriu pe tema conflictului dintre FCSB si CSA Steaua. Fostul fundas i-a atras atentia lui Dica, dupa ce acesta a folosit in repetate randuri denumirea “Steaua” cu referire la FCSB. Dica a amintit de succesele sale in tricoul ros-albastru si a mentionat ca putea ajunge la Dinamo inainte de a semna cu echipa lui Becali. Totul s-a incheiat cu o invitatie adresata de Miu, care l-a chemat pe Dica la meciurile celor de la CSA de pe noul stadion Ghencea, iar fostul numar 10 al ros-albastrilor a acceptat fara sa stea pe ganduri.

Daca discutia celor doi a fost una cat se poate de calma si prieteneasca, suporterii celor doua cluburi au reactionat virulent in mediul online. Mai intai a atacat Gheorghe Mustata, liderul Peluzei Nord si cel care a anuntat revenirea acestui grup langa FCSB. Acesta l-a atacat pe Iulian Miu, intr-o serie de comentarii dure postate pe Facebook. “Un betiv care nu recunoaste ca Steaua este in Liga 1. Il scoteam din discoteca p***t pe el ca sa nu il prinda Piturca” a spus Mustata despre Miu.

Nici Nicolae Dica nu a scapat prea ieftin dupa dialogul cu fostul sau coleg. Suporterii celor de la CSA i-au transmis, prin intermediul site-ului Steaua Libera ca “nu a jucat niciodata la Steaua Bucuresti. Acesta este un adevar care nu poate fi condestat. Ca a jucat cu un tricou pe care scria Steaua, asta e irelevant. In curtile scolilor si pe terenurile sintetice din tara joaca zeci de mii de copii care poarta tricouri pe care scrie Steaua. Asta nu inseamna ca fiecare dintre ei joaca la Steaua Bucuresti”. Fanii CSA-ului l-au renegat total pe Dica si l-au laudat pe Miu: “La fel ca pe vremea cand juca pentru Steaua, fostrul nostru fundas a intrat la rupere, serios, sanatos si l-a pus la pamant pe pitestean. Dar, pentru ca a vazut ca pierde duelul, Dica a apelat imediat la partea sensibila a suporterilor”.

Tot in aceeasi postare suporterii de la Steaua Libera l-au numit pe actualul secund al lui Mirel Radoi de la echipa nationala, ipocrit si mincinos: "Incercand sa se foloseasca de sentimentele suporterilor, incercand sa se laude cu realizarile sale, Dica nu face altceva decat sa demonstreze ca e un om mic. Si este si foarte ipocrit".

Nicolae Dica a jucat in Ghencea intre 2004 si 2008, in vreme ce Iulian Miu a evoluat in tricoul Stelei din 1996 pana in 2002. Instantele de judecata au decis ca denumirea Steaua Bucuresti nu a fost folosita in mod legal de clubul lui Becali incepand cu anul 2003.