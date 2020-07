Mirel Radoi a vorbit despre conflictul dintre Dica si suporterii Stelei: "Eu am jucat la amandoua, eu pot sa spun ca pentru mine FCSB e Steaua"

Dica a fost aspru criticat de fanii din Ghencea dupa ce s-a contrazis in direct cu Iulian Miu pe tema FCSB-CSA.

Selectionerul Romaniei a vorbit despre acest conflict si a declarat ca a fost si el criticat de fanii stelisti pe vremea cand juca la echipa.

"Fiecare incearca sa tina cu echipa lui si eu inteleg si suporterii, ii inteleg si pe Miu si Oprita, sunt in momentul de fata si lucreaza pentru CSA si e normal ca ei sa zica ca Steaua e doar CSA. Eu am jucat la amandoua, eu pot sa spun ca pentru mine FCSB e Steaua, nu am niciun fel de problema, eu asta cred, asta nu inseamna ca asta trebuie sa fie adevarat. Pe mine ma criticau si cand eram jucator acolo, am avut un conflict cu o parte de la Peluza Sud dupa ce mi-am dat un autogol cu Rosenborg, asa ca nu am niciun fel de problema, sunt obisnuit", a declarat Radoi pentru TelekomSport.

Radoi a rememorat si performanta obtinuta cu nationala Romaniei U21. El sper sa obtina rezultate pozitive si cu nationala de seniori.

"Mi-aduceam aminte anul trecut eram in Italia, pe 17 era antrenamentul oficial, pe 18 prima partida si asa mai departe. In momentul cand am urmarit partidele tot aveam asa, emotii, pentru ca deja stiam fiecare faza, ce se intampla, dar trairile erau la fel e pozitive. Din punct de vedere profesional pot sa spun ca a fost un an foarte bun, din punct de vedere familial nu a fost pentru ca am avut ceva necazuri in familie si nu pot sa spun ca tot anul a fost unul deosebit. Sper sa putem sa continuam cu o nouă calificare pentru ca noi, antrenorii, nu traim cu aceste performante toata cariera. Raman in CV dar spre deosebire de jucatori, cand poti trai din ele toata cariera, la antrenori daca nu aduci ceva nou mereu lumea va uita ce ai facut acum 5-6 luni", a spus selectionerul Romaniei.

