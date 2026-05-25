Nesta îl va înlocui pe Ballardini

US Avellino a decis să-l înlocuiască pe Davide Ballardini, care a dus echipa pe locul al optulea, dar nu a reușit să treacă de runda preliminară a play-off-ului de promovare (0-3 cu Catanzaro).

Deși Luca D'Angelo era dat ca favorit pentru preluarea funcției, actualul antrenor al lui Spezia nu a ajuns la un acord contractual cu președintele Angelo D'Agostino și cu directorul sportiv Mario Aiello, așa că gruparea s-a reorientat. Presa italiană scrie că Alessandro Nesta este foarte aproape să semneze contractul și să antreneze echipa în Serie B, sezonul următor.

Până acum, fostul mare stoper italian le-a mai antrenat pe Miami FC (2015-2017), Perugia (2018-2019), Frosinone (2019-2021), Reggiana (2023-2024) și Monza (2024, 2025), reușind să câștige doar North American Soccer League (2017). Clubul din Campania a petrecut 10 sezoane în Serie A și 22 de sezoane în Serie B.

A fost un mare jucător, dar încă își caută direcția în meseria de antrenor

Alessandro Nesta (50 de ani) este născut la Roma și s-a format la juniorii luI Lazio. La nivel de seniori a evoluat pentru Lazio (1993-2002), AC Milan (2002-2012), Montreal Impact (2012-2014) și Chennaiyin FC (2014). Are 78 de selecții pentru naționala Italiei, între 1996 și 2006, cu care a participat la Euro 1996, CM 1998, Euro 2000, CM 2002, Euro 2004 și CM 2006.

În palmaresul de jucător are Serie A (3), Coppa Italia (3), Supercoppa Italiana (3), Champions Legaue (2), Supercupa Europei (3), Cupa Cupelor (1), FIFA Club World Cup (1), Canadian Championship (1), Euro U21 (1996), o finală de Cmapionat European (2000), Cupa Mondială (2006), dar și includerea în Serie A Team of the Year (1), UEFA European Championship Team of the Tournament (1), UEFA Team of the Year (4), ESM Team of the Year (1), Onze d'Or (4), FIFPro World XI (2), FIFA 100, AC Milan Hall of Fame și Italian Football Hall of Fame.

