VIDEO O imită pe amica Sabalenka: după transpirații reci, Djokovic a câștigat și a dansat pe teren, în primul tur la Roland Garros

O imită pe amica Sabalenka: după transpirații reci, Djokovic a câștigat și a dansat pe teren, în primul tur la Roland Garros Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Novak Djokovic a pierdut un set în runda inaugurală a turneului de la Roland Garros 2026.

TAGS:
Novak DjokovicRoland Garros 2026Tenis ATP
Din articol

2026, o ediție aniversară de Roland Garros pentru Novak Djokovic. Tenismenul sârb a împlinit 39 de ani cu doar două zile înaintea primei partide programate în actuala ediție. Dincolo de fileu a fost înaltul francez Mpetshi Perricard Giovanni (83 ATP), care l-a pus în mare dificultate în primele două ore de joc.

După un prim set cedat 5-7, 'Nole' și-a intrat în ritm, pe Arena Philippe-Chatrier - unde a câștigat deja trei finale de Open Francez - adjudecându-și următoarele trei seturi consecutiv, 7-5, 6-1, 6-4, reușind în setul trei un marș perfect, încheiat în doar 25 de minute.

Novak Djokovic, victorie în patru seturi cu Mpetshi Perricard, în primul tur la Roland Garros 2026

În continuare aprig și tenace, în luptele de anduranță, la 39 de ani, Novak Djokovic se arată din ce în ce mai conștient de raritatea acestor ocazii.

Se bucură de fiecare moment de atenție, iar, pentru a crește nivelul de spectacol, a reușit inclusiv câteva mișcări de dans, împrumutate de la prietena Arina Sabalenka, număr 1 WTA.

Djokovic a prins mișcările făcute de Sabalenka

Imediat după mingea de meci fructificată, Djokovic a dansat câteva clipe, dar a repetat isprava și după salutul de la fileu sau la vestiare.

Starea bună a lui Djokovic vine la pachet și cu un nou record istoric doborât de sârb, în tenisul masculin. 'Nole' a reușit să joace pentru a 82-a oară pe tabloul principal al unui turneu de mare șlem, performanță unică în tenis, depășindu-i pe Roger Federer și Feliciano Lopez, care au reușit 81 de participări de acest fel.

În turul secund la Roland Garros 2026, Novak Djokovic va întâlni un alt jucător francez. Valentin Royer (74 ATP) va fi următorul oponent al sârbului.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
McDonald’s vrea să angajeze peste 500 de oameni în România. Ce salariu primește un lucrător comercial sau un barista
McDonald’s vrea să angajeze peste 500 de oameni în România. Ce salariu primește un lucrător comercial sau un barista
ULTIMELE STIRI
Uitat și de Hagi, românul a fost inclus în echipa sezonului! În 2023 vorbea despre convocările în funcție de impresari
Uitat și de Hagi, românul a fost inclus în echipa sezonului! În 2023 vorbea despre convocările în funcție de impresari
Alessandro Nesta se întoarce pe bancă și va antrena în Serie B
Alessandro Nesta se întoarce pe bancă și va antrena în Serie B
Diseară, la PRO TV și pe VOYO, premiera serialului documentar CĂMĂTARII: ascensiunea clanului care a marcat lumea interlopă din România. “Au dat peste mine, ăsta a fost singurul lor ghinion”
Diseară, la PRO TV și pe VOYO, premiera serialului documentar CĂMĂTARII: ascensiunea clanului care a marcat lumea interlopă din România. “Au dat peste mine, ăsta a fost singurul lor ghinion”
Echipa învinsă în grupe de Reghecampf a câștigat Champions League-ul Africii!
Echipa învinsă în grupe de Reghecampf a câștigat Champions League-ul Africii!
Scene incredibile în Rusia! Trofeul de 16 kilograme, făcut bucăți după finala Cupei
Scene incredibile în Rusia! Trofeul de 16 kilograme, făcut bucăți după finala Cupei
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Daniel Pancu și-a anunțat noua echipă în direct: ”Începem pregătirea pe 15 iunie”

Daniel Pancu și-a anunțat noua echipă în direct: ”Începem pregătirea pe 15 iunie”

Robert Lewandowski a semnat cu un uriaș din China: „Bine ai venit!”

Robert Lewandowski a semnat cu un uriaș din China: „Bine ai venit!”

FCSB - FC Botoșani 4-3. După show-ul din Ghencea, roș-albaștrii merg în finala barajului pentru Conference League

FCSB - FC Botoșani 4-3. După show-ul din Ghencea, roș-albaștrii merg în finala barajului pentru Conference League

Jucătorul pe care Becali l-a distrus după FCSB - FC Botoșani 4-3: ”Nici n-a contat”

Jucătorul pe care Becali l-a distrus după FCSB - FC Botoșani 4-3: ”Nici n-a contat”

Daniel Pancu îngroapă securea cu CFR Cluj și face anunțul: ”Am luat o decizie!”

Daniel Pancu îngroapă securea cu CFR Cluj și face anunțul: ”Am luat o decizie!”

Pe ce loc a picat Genoa lui Dan Șucu după ultima etapă din Italia. Am aflat toate echipele retrogradate în Serie B!

Pe ce loc a picat Genoa lui Dan Șucu după ultima etapă din Italia. Am aflat toate echipele retrogradate în Serie B!



Recomandarile redactiei
Uitat și de Hagi, românul a fost inclus în echipa sezonului! În 2023 vorbea despre convocările în funcție de impresari
Uitat și de Hagi, românul a fost inclus în echipa sezonului! În 2023 vorbea despre convocările în funcție de impresari
Scene incredibile în Rusia! Trofeul de 16 kilograme, făcut bucăți după finala Cupei
Scene incredibile în Rusia! Trofeul de 16 kilograme, făcut bucăți după finala Cupei
Edward Iordănescu, în fața celui mai mare contract din carieră: „Multimilionar!“
Edward Iordănescu, în fața celui mai mare contract din carieră: „Multimilionar!“
Atacant pentru FCSB! L-a convins chiar înaintea barajului cu Dinamo
Atacant pentru FCSB! L-a convins chiar înaintea barajului cu Dinamo
Cutremurător: prima fotografie cu ultramaratonistul Adrian Șovea, lovit de mașină și aruncat într-un șanț
Cutremurător: prima fotografie cu ultramaratonistul Adrian Șovea, lovit de mașină și aruncat într-un șanț
Alte subiecte de interes
Câți bani și câte puncte ATP trebuie să înapoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
Câți bani și câte puncte ATP trebuie să înapoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
El chiar e profet în țara lui! Novak Djokovic, primire istorică în inima Serbiei
El chiar e profet în țara lui! Novak Djokovic, primire istorică în inima Serbiei
„Am mințit.” Naomi Osaka, reacție incredibilă după ce a organizat o petrecere doar cu tenismeni de culoare, la Paris
„Am mințit.” Naomi Osaka, reacție incredibilă după ce a organizat o petrecere doar cu tenismeni de culoare, la Paris
Sorana Cîrstea 1, canicula de la Roland Garros 0. Reacția româncei după întâia victorie obținută ca număr 18 WTA
Sorana Cîrstea 1, canicula de la Roland Garros 0. Reacția româncei după întâia victorie obținută ca număr 18 WTA
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
CITESTE SI
Un nou draft al legii salarizării bugetarilor. Sporurile scad la 20%, dispare indemnizația de hrană

stirileprotv Un nou draft al legii salarizării bugetarilor. Sporurile scad la 20%, dispare indemnizația de hrană

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Cât vor costa în această vară biletele de avion. Zborurile care ar putea fi afectate de scumpirea kerosenului

stirileprotv Cât vor costa în această vară biletele de avion. Zborurile care ar putea fi afectate de scumpirea kerosenului

Ilie Bolojan dezvăluie principala cauză pentru care Guvernul său a fost demis

stirileprotv Ilie Bolojan dezvăluie principala cauză pentru care Guvernul său a fost demis

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!