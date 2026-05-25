2026, o ediție aniversară de Roland Garros pentru Novak Djokovic. Tenismenul sârb a împlinit 39 de ani cu doar două zile înaintea primei partide programate în actuala ediție. Dincolo de fileu a fost înaltul francez Mpetshi Perricard Giovanni (83 ATP), care l-a pus în mare dificultate în primele două ore de joc.

După un prim set cedat 5-7, 'Nole' și-a intrat în ritm, pe Arena Philippe-Chatrier - unde a câștigat deja trei finale de Open Francez - adjudecându-și următoarele trei seturi consecutiv, 7-5, 6-1, 6-4, reușind în setul trei un marș perfect, încheiat în doar 25 de minute.

Novak Djokovic, victorie în patru seturi cu Mpetshi Perricard, în primul tur la Roland Garros 2026

În continuare aprig și tenace, în luptele de anduranță, la 39 de ani, Novak Djokovic se arată din ce în ce mai conștient de raritatea acestor ocazii.

Se bucură de fiecare moment de atenție, iar, pentru a crește nivelul de spectacol, a reușit inclusiv câteva mișcări de dans, împrumutate de la prietena Arina Sabalenka, număr 1 WTA.