Kevin Ciubotaru s-a răzgândit și vrea la FCSB, deși inițial refuzase oferta. Claudiu Rotar a anunțat că îl va contacta pe Gigi Becali pentru a vedea dacă propunerea mai este valabilă.



Situația fundașului stânga Kevin Ciubotaru, care împlinește chiar astăzi 22 de ani, a luat o turnură neașteptată. Deși cluburile ajunseseră la un acord pentru achitarea clauzei de reziliere de 450.000 de euro, mutarea intrase în impas din cauza refuzului jucătorului, care visa la un transfer în străinătate.



Claudiu Rotar, finanțatorul celor de la Hermannstadt, a dezvăluit astăzi că apărătorul și-a reconsiderat poziția și este gata să semneze cu campioana României. Oficialul sibienilor urmează să reia legătura cu Gigi Becali pentru a clarifica dacă interesul roș-albaștrilor mai este de actualitate.



„Acum vrea el, nu știu dacă mai vrea FCSB”



Rotar a explicat că ezitările inițiale ale tânărului fotbalist au fost cauzate de lipsa de experiență și de influența agenților.



„Noi ne-am înțeles cu FCSB, după cum bine știți. Problema este că jucătorul nu a vrut el. Acum vrea el, dar nu știu dacă mai vrea FCSB. În fotbal e foarte simplu. Când vine o ofertă, tu trebuie să te gândești bine dacă o accepți sau nu o accepți. Nu știi dacă mai vine a doua.



În general, sunt copii tineri, sunt luați de val, de impresari, de oferte. Când văd că nu primesc propuneri, intră în criză. Kevin, când a venit la Sibiu, nu avea impresar. Apoi, când a ajuns și la națională, au apărut și impresarii. Până atunci nu îl cunoștea nimeni, tipic fotbalului românesc.



O să-l sun pe domnul Becali și o să-l întreb dacă mai este de actualitate interesul pentru Kevin. Eu mă gândesc prima dată la jucător. Îl vindem sau nu, noi ne bazăm pe el”, a spus Claudiu Rotar, pentru Digi Sport.



Becali aștepta un semn încă de anul trecut



Mingea este acum în terenul lui Gigi Becali. La finalul anului 2025, patronul FCSB lăsa de înțeles că a întrerupt negocierile din cauza tăcerii taberei jucătorului.



„Eu cu taică-su am vorbit să ne sunăm după ultimul meci. Niciun semn n-a dat. El, copilul, a zis că discută, dar vrea străinătatea. Nu e încântat. Atunci am lăsat-o așa, să vedem ce vrea Dumnezeu să fie, nu m-a mai interesat. E posibil să fie, dar dacă pe oameni nu-i interesează... Dacă are oferte de afară, să fie sănătos” spunea Gigi Becali.



Cifrele lui Ciubotaru



Cotat la 400.000 de euro, Kevin Ciubotaru a devenit un om de bază la Sibiu. În actuala stagiune, fundașul a bifat 23 de apariții în SuperLiga și Cupa României, reușind să marcheze două goluri și să ofere o pasă decisivă, totalizând peste 1.800 de minute pe gazon.



Jucătorul format la academii din străinătate (Italia, Austria sau Scoția) mai are contract cu Hermannstadt până în vara anului 2028.

