Suporterii FCSB i-au cerut lui Gigi Becali să nu se mai implice la echipă, afișând un banner sugestiv în timpul victoriei la limită, 1-0, obținută duminică seară împotriva celor de la Csikszereda.



Campioana României a câștigat partida din etapa a 24-a a Superligii, disputată într-un decor autentic de iarnă, cu ninsoare abundentă. Atmosfera de pe Arena Națională a fost una rece, nu doar din cauza vremii, ci și a conflictului mocnit dintre fani și conducere. Doar 2.642 de spectatori au asistat la acest joc, un minim istoric pentru roș-albaștri în acest sezon.



Membrii Peluzei Nord au continuat forma de protest adoptată după rezultatele modeste din ultima vreme, inclusiv parcursul din Europa League. Aceștia au ales să stea în partea superioară a inelului 1 și nu au cântat pe durata meciului, repetând scenariul de la confruntarea anterioară cu Fenerbahce.



„Fii patron, nu antrenor”



Dincolo de tăcerea galeriei, spectatorii de la Tribuna a II-a au taxat implicarea lui Gigi Becali la echipă. Aceștia au afișat un banner cu un mesaj direct pentru finanțatorul în vârstă de 67 de ani: „Fii patron, nu antrenor”. Textul face referire clară la obișnuința omului de afaceri de a dicta primul „11” și schimbările, ignorând autoritatea staff-ului tehnic.





