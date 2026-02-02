FOTO Mesaj frontal pentru Gigi Becali pe Arena Națională: ce i-au transmis fanii la meciul cu Csikszereda

Mesaj frontal pentru Gigi Becali pe Arena Națională: ce i-au transmis fanii la meciul cu Csikszereda Superliga
Fanii campioanei, mesaj direct către Gigi Becali.

Suporterii FCSB i-au cerut lui Gigi Becali să nu se mai implice la echipă, afișând un banner sugestiv în timpul victoriei la limită, 1-0, obținută duminică seară împotriva celor de la Csikszereda.

Campioana României a câștigat partida din etapa a 24-a a Superligii, disputată într-un decor autentic de iarnă, cu ninsoare abundentă. Atmosfera de pe Arena Națională a fost una rece, nu doar din cauza vremii, ci și a conflictului mocnit dintre fani și conducere. Doar 2.642 de spectatori au asistat la acest joc, un minim istoric pentru roș-albaștri în acest sezon.

Membrii Peluzei Nord au continuat forma de protest adoptată după rezultatele modeste din ultima vreme, inclusiv parcursul din Europa League. Aceștia au ales să stea în partea superioară a inelului 1 și nu au cântat pe durata meciului, repetând scenariul de la confruntarea anterioară cu Fenerbahce.

„Fii patron, nu antrenor”

Dincolo de tăcerea galeriei, spectatorii de la Tribuna a II-a au taxat implicarea lui Gigi Becali la echipă. Aceștia au afișat un banner cu un mesaj direct pentru finanțatorul în vârstă de 67 de ani: „Fii patron, nu antrenor”. Textul face referire clară la obișnuința omului de afaceri de a dicta primul „11” și schimbările, ignorând autoritatea staff-ului tehnic.


Pe teren, FCSB s-a impus grație golului marcat de Cisotti în minutul 38, din pasa lui Crețu, după ce Florin Tănase ratase o lovitură de la 11 metri în minutul 30.

ARTICOLE PE SUBIECT
Florin Tănase, uluit de condițiile de la FCSB - Csikszereda: "E incredibil așa ceva în 2026! Să nu poți să tragi acoperișul de atâția ani..."
Gigi Becali anunță noile transferuri de la FCSB: "Ne-am înțeles și cu atacantul / Rădoi mi-a zis că era pe lista lui"
Matei Popa, debut la FCSB fără gol primit! Încredere maximă a portarului: „Sunt convins că ne vom califica”
Scandal la Milano! Fanii lui Inter au răbufnit la adresa conducerii și au fost la un pas să accidenteze grav portarul advers
Gigi Becali, derapaj înfiorător după FCSB – Csikszereda: „Ce-i asta, nenorocitule?!“
Liverpool, lovitură de proporții în miez de noapte: transfer de 60 de milioane de euro!
Florin Tănase, uluit de condițiile de la FCSB - Csikszereda: "E incredibil așa ceva în 2026! Să nu poți să tragi acoperișul de atâția ani..."
Reghecampf, așa ceva nu i s-a mai întâmplat niciodată în ultimii ani: anunțul arabilor
Gigi Becali a tras tare și l-a convins să semneze cu FCSB: „Bani mulți!”

Cristi Chivu, gest superb față de Lautaro Martinez în victoria lui Inter cu Cremonese

Ce au spus englezii despre Radu Drăgușin după meciul cu Manchester City: „Este corect că a jucat doar șase minute”

Gigi Becali s-a săturat și îi aduce un înlocuitor: ”Nu stau după el. Îl băgăm la anul”

Concluzia trasă în direct după ce Drăgușin a fost integralist în Tottenham - Man. City: ”Din propria experiență”

Lovitură! FCSB bate palma pentru transferul fotbalistului cotat la 700.000 de €

Gigi Becali, derapaj înfiorător după FCSB – Csikszereda: „Ce-i asta, nenorocitule?!“
Scandal la Milano! Fanii lui Inter au răbufnit la adresa conducerii și au fost la un pas să accidenteze grav portarul advers
Florin Tănase, uluit de condițiile de la FCSB - Csikszereda: "E incredibil așa ceva în 2026! Să nu poți să tragi acoperișul de atâția ani..."
Cristi Chivu, gest superb față de Lautaro Martinez în victoria lui Inter cu Cremonese
Reghecampf, așa ceva nu i s-a mai întâmplat niciodată în ultimii ani: anunțul arabilor
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Cu cât contribuie România la bugetul Uniunii Europene pentru fiecare euro pe care îl primește. Date oficiale

O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

Un programator de 32 de ani din China a murit din cauza muncii excesive. I s-au atribuit sarcini chiar și după deces

Posibile rămășițe umane au fost descoperite lângă o locuință din Slobozia, de o persoană care își plimba câinele

