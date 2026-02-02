E clar: Gigi Becali „tremură“ rău de tot pentru intrarea în play-off! Și, la cum stă FCSB în clasament, la ora actuală, cu șase etape înainte de terminarea sezonului regulat, emoțiile latifundiarului sunt perfect justificate.

Campioana e abia pe locul 11 (!), inclusiv după 1-0 cu Csikszereda, la patru puncte de locul 6. Așadar, e lesne de înțeles de ce Becali simte că pământul îi fuge de sub picioare. Iar duminică, orice pas greșit cu Csikszereda chiar că ar fi compromis obiectivul principal pentru acest sezon. De aceea, finanțatorul roș-albaștrilor a „fiert“ în fața televizorului, văzând că echipa sa nu se desprinde pe tabela de marcaj. Și, la un moment dat, și centralul Cristian Moldoveanu a început să-l irite tot mai mult.

Gigi Becali, derapaj grosolan la adresa arbitrului: „Nu e doar nenorocit, e mult mai mult“

În cadrul intervenției sale, la Prima Sport, patronul bucureștenilor a pus tunurile pe Moldoveanu, în două rânduri. Mai întâi, a criticat deciziile sale, după cum Sport.ro a arătat aici. Apoi, a mai revenit asupra subiectului, de această dată având și un derapaj înfiorător!

„Ce-i asta, nenorocitule? Ce-i asta? Nu se poate așa ceva, așa ceva nu se poate! Nu e nenorocit? Dar cum e? MM mi-a zis să mă abțin. «Mihai, dacă mă sună, nu pot». Am luat tensiunea, ăsta mi-a făcut tensiunea 17 de nervi! De nervi! Nu e doar nenorocit, e mult mai mult. Ce a făcut omul ăsta aici e mult mai mult. Ăsta e capabil să distrugă vieți, e capabil de orice în viață. Dacă te întâlnești cu el pe stradă, la ce tupeu a avut, trebuie să-l ocolești, că nu știi ce poate să facă. Cineva a vrut să-mi ia viața. Prin faptele lui, putea muri un om. Asta se numește criminal, când moare cineva din cauza ta. Acum, mâine trebuie să mă spovedesc iar, din cauza unuia ca ăsta. Îmi trebuie mie așa ceva? Ce să stai în fotbal, în mizeria asta?“, a tunat Becali.

