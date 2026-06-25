Ciprian Marica a transmis că Farul Constanța își dorește să se califice în play-off, la finalul sezonului regular din ediția 2026-2027 a Superligii.

Ciprian Marica a spus obiectivul Farului

Marica a apreciat că „marinarii” ar reuși astfel să își spele imaginea, după ce în stagiunea precedentă s-au salvat de la retrogradare, la loviturile de departajare, împotriva Chindiei Târgoviște.

„După rușinea trăită sezonul ăsta, primul lucru făcut care dă speranțe că va fi mai bine în sezonul viitor clar este faptul că a venit Ioan Ovidiu Sabău. E un antrenor profesionist, disciplinat, serios. Îți dă o garanție că lucrurile vor fi bine făcute!

Acum, cât de bine rămâne de văzut. Cert e că noi clar sperăm să prindem play-off-ul. Ăsta ar fi un lucru pe care ni l-am dori. Ar fi excelent după o rușine pe care ai trăit-o să reușești să prinzi play-off-ul în sezonul următor”, a declarat Ciprian Marica, la „Poveștile Sport.ro”.

CV-ul lui Marica

În prezent acționar la Farul Constanța, Ciprian Marica a debutat în 2001 la Dinamo, echipă în academia căreia s-a format ca fotbalist profesionist și de la care a plecat la Șahtior Donețk în 2004 pentru 5.000.000 de euro.

Marica a evoluat ulterior pentru VfB Stuttgart, Schalke 04, Getafe și Konyaspor. Vârful care a participat cu România la EURO 2008 s-a retras de la FCSB în 2016.

În cariera sa a câștigat de două ori Liga 1 și Cupa României cu Dinamo. Și-a adjudecat, de asemenea, cu Șahtior campionatul de trei ori, respectiv Cupa și Supercupa Ucrainei o dată.

Ciprian Marica mai are în palmares Cupa Intertoto cu VfB Stuttgart și Cupa Ligii României cu FCSB.