Steaua tocmai a bifat al zecelea transfer al verii. Portarul Mate Simon (19 ani) a fost adus de la FK Csikszereda pentru noul sezon.

Steaua a făcut 9 transferuri în această vară

Mate Simon a prins două meciuri în Liga 1, în poarta celor de la FK Csikszereda. Este este un produs al clubului din Miercurea Ciuc și are dublă cetățenie, română și maghiară. Simon este și internațional U20 pentru România.

La fel ca în anii precedenți, Steaua schimbă și acum o bună parte a lotului. Iată ce jucători au mai ajuns până acum sub comanda lui Daniel Oprița:

Alexandru Albu

Ionuț Coadă

Alexandru Dinu

Tudor Crâng

Sekou Camara

Pedro Caldieraro

Carlos Daniel Dorado

David Barbu

Daniel Oprița a și pierdut mulți jucători după terminarea campionatului. Cele mai importante plecări ar fi Stephan Drăghici, Andras Huszti (ambii la Poli Timișoara), Adrian Frănculescu (la Corvinul Hunedoara), Ianis Doană (la Dinamo) și Ruben Lopez (liber de contract).

Valeriu Roșu, verdict cu privire la situația Stelei București

Generalul-maior Valeriu Roșu a confirmat că Steaua nu va avea drept de promovare nici la finele stagiunii 2026-2027.

„Nu se poate rezolva de astăzi pe mâine (n.r. - ca Steaua să obțină drept de promovare în Superligă). Adică în următorul sezon competițional, 2026-2027, nu se poate”, a transmis generalul-maior Valeriu Roșu, locțiitorul șefului departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului din cadrul MApN.