GALERIE FOTO Ion Țiriac nu a stat pe gânduri când a auzit că stadionul Dinamo va purta numele lui Mircea Lucescu

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat oficial că viitorul stadion Dinamo, a cărui construcție a început în acest an, va purta numele marelui Mircea Lucescu.

Cel mai galonat antrenor român ne-a părăsit în urmă cu două săptămâni și a fost înmormântat la cimitirul Bellu din București. Imediat după decesul său, Predoiu a anunțat că a demarat deja procedurile pentru ca arena Dinamo să fie numită după ”Il Luce”.

Ion Țiriac: ”Mircea Lucescu merită mai multe stadioane”

Decizia luată de MAI a stârnit mai multe reacții în spațiul public. Ion Țiriac, fostul mare tenismen și unul dintre cei mai bogați români, a fost tranșant când a auzit de ultima decizie luată de autorități.

„Merită mai multe stadioane decât unul singur”, a spus Țiriac, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro, după care a continuat:

„Mircea Lucescu este un nume pe care ni-l vom aminti întotdeauna. A fost un om deosebit, un sportiv deosebit, un antrenor emerit, un prieten și un tată de familie senzațional. Ăsta a fost Mircea Lucescu”.

Demolarea stadionului Dinamo a început în luna ianuarie a acestui an, iar în prezent lucrările s-au oprit pentru o scurtă perioadă de timp. Mai exact, totul ar fi blocat de lojile care aparțin lui Nicolae Badea, fostul acționar din ”Ștefan cel Mare”, aflate pe societatea ASC FC Dinamo, în prezent în faliment.

Noua arenă a clubului Dinamo București va fi construită în cadrul complexului sportiv al CS Dinamo și va avea o capacitate de peste 25.000 de locuri. Proiectul este estimat la 117 milioane de euro, iar finalizarea ar urma să aibă loc în 2029. TOATE DETALIILE AICI

Mircea Lucescu, cifrele unei cariere impresionante

„Il Luce” a avut o carieră uriașă de antrenor. A debutat ca jucător-antrenor la Corvinul Hunedoara în iulie 1978. A fost selecționerul României cinci ani, din noiembrie 1981, până în octombrie 1986. 

Ulterior, a stat pe banca tehnică a celor de la Dinamo (1985-1990), Pisa (1990-1991), Brescia (1991-1996), Reggiana (1996), Rapid (1997-1998, 1999-2000), Inter (1999), Galatasaray (2000-2002), Beșitkaș (2002-2004), Șahtior (2004-2016), Zenit (2016-2018), Turcia (2017-2019) și Dinamo Kiev (2020-2023).

La Șahtior Donețk a strâns cele mai multe meciuri: 573. Mircea Lucescu a înregistrat la echipa din primul eșalon al Ucrainei 397 de victorii, 85 de rezultate de egalitate și 91 de înfrângeri, obținând 2.23 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Cu 35 de trofee majore cucerite în cariera sa de antrenor, Mircea Lucescu a ajuns până pe locul al treilea în clasamentul tehnicienilor cu cele mai multe competiții câștigate în istoria fotbalului. Sir Alex Ferguson (49 de trofee) și Pep Guardiola (40) ocupă primele două poziții. 

