Cel mai galonat antrenor român ne-a părăsit în urmă cu două săptămâni și a fost înmormântat la cimitirul Bellu din București. Imediat după decesul său, Predoiu a anunțat că a demarat deja procedurile pentru ca arena Dinamo să fie numită după ”Il Luce”.

Ion Țiriac: ”Mircea Lucescu merită mai multe stadioane”

Decizia luată de MAI a stârnit mai multe reacții în spațiul public. Ion Țiriac, fostul mare tenismen și unul dintre cei mai bogați români, a fost tranșant când a auzit de ultima decizie luată de autorități.

„Merită mai multe stadioane decât unul singur”, a spus Țiriac, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro, după care a continuat:

„Mircea Lucescu este un nume pe care ni-l vom aminti întotdeauna. A fost un om deosebit, un sportiv deosebit, un antrenor emerit, un prieten și un tată de familie senzațional. Ăsta a fost Mircea Lucescu”.