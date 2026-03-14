S-au oprit lucrările la Stadionul Dinamo! Care este motivul

Problema principală este legată de tribuna oficială, care nu poate fi demolată din cauza situației juridice a lojilor deținute de Nicolae Badea.
Potrivit Golazo, două structuri metalice, denumite în acte Loja A și Loja B, aparțin ACS FC Dinamo, entitate aflată în faliment și asociată fostului finanțator Nicolae Badea. Din acest motiv, utilajele nu pot interveni până când situația juridică nu este clarificată.
Decizia se ia pe 19 martie
Demontarea acestor loje trebuie aprobată în cadrul Adunării generale a creditorilor. Lichidatorul judiciar al ACS FC Dinamo a programat ședința pentru 19 martie 2026, ora 13:00, la sediul Phoenix Omega IPURL din Cluj-Napoca.
Abia după această decizie lucrările de demolare vor putea continua la tribuna oficială a stadionului.
Noua arenă a clubului Dinamo București va fi construită în cadrul complexului sportiv al CS Dinamo și va avea o capacitate de aproximativ 25.000 de locuri. Proiectul este estimat la 117 milioane de euro, iar finalizarea ar urma să aibă loc în 2029.