La dat de 19 ianuarie 2026, au fost semnate actele pentru a începe lucrările de renovare și construcție a noului stadion din Ștefan cel Mare, dar și al bazei sportive Dinamo.

Proiectul este unul ambițios, iar Compania Națională de Investiții a anunțat că va fi gata în 25 de luni, adică la începutul anului 2028.

Cum arată acum stadionul Ștefan cel Mare

În casa lui Dinamo se muncește la foc continuu, iar muncitorii sunt prezenți pe șantier și încearcă să ducă lucrarea la bun sfârșit în termenul indicat de CNI.

La acest moment nu se văd foarte multe schimbări, dar este un lucru normal pentru orice proiect de construcții aflat la început.