SUPER-LOVITURA pentru jucatorul pe care Becali nu l-a mai vrut la FCSB! Salariul IMENS pe care il va castiga la noul club 

Gabi Enache (30 ani) s-a transferat la inceputul lui martie in Kazakhstan.

Adus de Gigi Becali in septembrie 2020, Enache a jucat doar doua meciuri in tricoul FCSB-ului in acest sezon, iar la inceputul lui septembrie a fost lasat sa plece, liber de contract.

Desi a fost ofertat de mai multe cluburi din Liga 1, Enache a ales sa se intoarca in Kazakhstan, la Zhetysu Taldykorgan, urmand sa primeasca un salariu imens in perioada urmatoare.

Fundasul roman a semnat pana in 2022, iar ProSport anunta ca va primi 25 000 de euro lunar, cu 5 000 de euro mai mult decat primea la FCSB.

Enache a trecut de-a lungul carierei pe la cluburi precum Astra, Rubin Kazan, Parizan, Dunarea Calarasi si Qyzyljar.