FCSB 2, lider in Liga 3 dupa ce a distrus-o pe Rapid 2, inainte de meciul Steaua - Dinamo 2! Cum arata clasamentul 

FCSB 2 s-a impus in ultima etapa din Liga 3 cu 3-0 in fata lui Rapid 2.

Echipa lui Bogdan Vintila a castigat la scor de neprezentare cu Rapid 2 si a trecut pe primul loc in Seria 4 din Liga 3, in fata lui CSA Steaua, care va juca maine cu Dinamo 2.

Adrian Nita, unul dintre tinerii promitatori pe care Becali i-a mai chemat si la prima echipa, a deschis scorul in minutul 4, iar Buziuc a reusit o dubla in a doua repriza, stabilind astfel scorul final.

Atacantul adus de patronul FCSB in vara anului trecut la echipa mare a fost trimis la echipa a doua pentru meciul cu CSA Steaua, in care a si inscris, iar de atunci a evoluat sub comanda lui Vintila.

Datorita algoritmului de imperechere pentru promovarea in Liga 2, cel mai probabil va avea loc un baraj intre CSA Steaua si FCSB 2.