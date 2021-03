Cehul Krmencik, fost adversar al FCSB pe vremea in care juca la Plzen, a oferit una dintre fazele serii in preliminariile Mondialului.

Dupa ce a trimis mingea in bara, in minutul 16 al jocului cu Belgia, Krmencic si-a dat o palma cu toata puterea peste fata, lasandu-i masca pe cei de langa el. :)



Atacantul de 28 de ani nu s-a menajat, desi a jucat faza cat se putea de bine in conditiile pe care le-a avut.