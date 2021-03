"E cel mai bun la ora asta!" Ce fotbalist de la FCSB propune Gigi Becali la echipa nationala! "Sa vedem cine este mai destept si-l ia"

FCSB este clubul care da cei mai multi fotbalisti la echipele nationale ale Romaniei.

Gigi Becali considera ca mai are in club un fotbalist care ar merita convocat si care acum a fost lasat acasa de cei doi selectioneri, Adrian Mutu si Mirel Radoi.

Patronul FCSB-ului a spus ca Adrian Sut este cel mai bun inchizator din Romania la ora actuala si ca nu ar trebui sa lipseasca de la echipa nationala.

"Sa vedem cine este cel mai destept dintre ei, dintre Mirel sau Mutu. Sa vedem care este cel mai destept dintre ei si-l vede. Este un jucator care nu este la nationala.

Este vorba despre Sut, sa vedem care din ei este mai destept si-l ia. Este cel mai bun inchizator la ora asta. Asa il vad eu", a spus Gigi Becali, potrivit AS.ro.

Adrian Sut, in varsta de 21 de ani, a avut evolutii bune la FCSB in acest sezon, in care a adunat 19 aparitii in tricoul ros-albastru. Gigi Becali l-a transferat de la Academica Clinceni in 2019, dar l-a mai lasat sa joace un sezon acolo inainte de a-l chema in lotul echipei sale.

Tanarul mijlocas este cotat de site-ul transfermarkt.com la 600.000 de euro.