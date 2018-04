Promisiunea facuta de Dragnea lui Gica Hagi, dupa ce "Regele" s-a suparat si a amenintat ca pleaca din Romania: "Tin la el si o sa tin toata viata"

Gica Hagi s-a declarat dezamagit de faptul ca autoritatile nu se uita si la orasul Constanta atunci cand vine vorba de construirea unui stadion modern.

Gica Hagi a reactionat la o declaratie data de Liviu Dragnea in urma cu o luna la Focsani. Atunci, seful PSD a promis ca in Romania se vor face multe stadioane mai mici sau mai mari.

"Poate auzim intr-o buna zi ca se face un stadion si la Constanta. Se fac stadioane in toata tara! Aud ca se fac si prin nu stiu ce comune, dar la Cosntanta nu se poate. Sunt bani, am auzit ca fac 100 de stadioane, dar nu am auzit nimic de constanta. Orasul e prea mic, nu e important... S-a nascut unul acolo, mare fotbalist. Si o academie. Dar lasa, ca a bagat el bani acolo...", a spus Hagi.

De cealalta parte, Liviu Dragnea, presedinte al FRF si sef al Camerei Deputatilor, i-a raspuns lui Hagi.

"Eu tin la Gica Hagi si o sa tin la el toata viata mea, asa cum tine, probabil, toata Romania la el. E un om pe care il respect, dar ii transmit cu toata dragostea ca nimeni nu se opune si cu totii ne dorim sa facem un stadion la Constanta.



E nevoie de solicitarea autoritatilor locale. Atunci vom face stadion modern si la Constanta, asa cum se discuta si la Focsani. Daca autoritatile din Constanta vor sa faca un stadion modern si sunt de acord ca trebuie facut, atunci strebuie sa solicite, sa fundamneteze si sa argumenteze ca isi doresc! Va garantez ca la Constanta vom avea stadion modern, care sa rivalizeze cu cel din Craiova. Sa se bata cu Olguta, sa vedem care e mai frumos", a spus Dragnea pentru cotidianul Gazeta Sporturilor.