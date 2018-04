Finalul unei ERE la Barcelona? Iniesta a facut anuntul final: "Am luat deja o decizie in privinta viitorului meu!"

Andres Iniesta a luat decizia finala in privinta viitorului sau.

BATE CUPA! Craiova - Botosani, joi, 20:30, in direct la PRO X! Alegeri la Federatie! Miercuri, 18 aprilie, pe www.sport.ro si SPECIAL de la la ora 10.00 la Pro X

Vedeta Barcelonei ajunge la final de contract cu gruparea de pe Camp Nou la finalul sezonului, iar dupa eliminarea catalanilor din UEFA Champions League a declarat ca meciul cu Roma a fost ultimul pentru el in tricoul Barcelonei in Liga Campionilor.

Iniesta este asaltat cu oferte si la finalul partidei cu Valencia le-a multumit fanilor pentru ca i-au fost alaturi in cei 20 de ani de cariera pe Camp Nou.

"Am luat deja o decizie in privinta viitorului meu. Am simtit mereu afectiunea fanilor. Le sunt recunoscator pentru ca mi-au fost alaturi mai bine de 20 de ani, suportul lor a fost esential pentru succese", a declarat Iniesta dupa meciul cu Valencia.

Iniesta se afla in curtea Barcelonei din 1996. A jucat mai intai la echipa a doua a clubului, iar din 2002 a facut pasul la echipa mare. A jucat 665 de meciuri pentru catalani si a marcat 56 de goluri. A castigat 8 titluri de campion, patru trofee UEFA Champions League, trei Supercupe ale Europei, trei Campionate Mondiale ale Cluburilor, cinci Cupe ale Spaniei si trei Supercupe ale Spaniei.