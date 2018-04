Singurul candidat pe care Dragnea il sustine in cursa pentru sefia FRF: "Doar cu el am vorbit! Daca va castiga, are toata sustinerea mea!"

Alegerile pentru sefia FRF au intrat in linie dreapta. Alegerile vor avea loc miercuri, 18 aprilie.

Liviu Dragnea, presedintele PSD, sustine ca a discutat cu un singur candidat dintre cei inscrisi pentru presedintia FRF, iar acela este Ionut Lupescu. Dragnea a tinut sa precizeze ca daca Lupescu va castiga alegerile va avea toata sustinerea sa.

"Singurul om cu care am vorbit a fost Ionut Lupescu! A fost singurul care m-a cautat acum o luna si jumatate sau chiar doua luni, mi-e greu acum sa stabilesc exact perioada, si mi-a spus despre intentia sa de a candida. Mi-a prezentat elemente din programul lui si i-am spus ca daca va fi ales presedinte al federatiei, atunci va avea toata sustinerea mea! Am spus ca singurul om cu care am discutat este Ionut Lupescu. Este nevoie de o schimbare profunda in modul de abordare a fotbalului de catre noua conducere a Federatiei Romane de Fotbal!", a declarat Liviu Dragnea pentru GazetaSportilor.

Razvan Burleanu, actualul presedinte al FRF, Ionut Lupescu, Marcel Puscas si Ilie Dragan sunt cei patru candidati inscrisi in cursa pentru scaunul de presedinte al FRF.