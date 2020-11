A vrut Djokovic sa piarda meciul cu Medvedev pentru a-l evita pe Nadal in semifinale? "Ca sa fiu sincer, am scazut nivelul jocului."

Pentru a se califica in semifinale, Novak Djokovic este nevoit sa il invinga pe Alexander Zverev in ultima etapa a grupelor.

Novak Djokovic a fost invins in minimum de seturi de numarul 4 ATP, Daniil Medvedev in a doua etapa a fazei grupelor Turneului Campionilor, esec care a insemnat eliminarea oricarei sanse de a-l intalni pe Rafael Nadal in semifinalele competitiei.

Pierzand in fata rusului Medvedev, 'Nole' si-a anulat orice posibilitate de a termina grupa pe locul intai in Grupa Tokyo 1970, astfel evitandu-l pe Rafael Nadal, sportiv care se mai poate califica doar de pe locul 2 din Grupa Londra 2020. A fost un meci atipic facut de Novak, care a pierdut sapte game-uri consecutiv si a comis 24 de greseli nefortate pe durata celor 82 de minute de joc.

Dominant from start to finish ???? Some inspired tennis from @DaniilMedwed against Djokovic!#NittoATPFinals pic.twitter.com/NkbMafWaIM — Tennis TV (@TennisTV) November 18, 2020

"Ei bine, ca sa fiu sincer, nu m-am simtit prea bine, mai ales spre sfarsitul primului set, la inceputul celui de-al doilea. M-am regrupat intr-o anumita masura si m-am simtit mai bine... spre final de meci. Dar, da, au fost 15, 20 de minute regretabile pentru mine, care m-au facut sa pierd sapte game-uri consecutive. Am facut cateva greseli nefortate. Am scazut nivelul jocului si, in general, performanta fizica. M-am chinuit sa imi gasesc ritmul potrivit timp de vreo 15 minute. Iar in fata unui jucator precum Medvedev, meciul e terminat in aceste conditii," a fost felul in care Djokovic si-a explicat caderea nivelului de joc in cadrul conferintei de presa de dupa meci, informeaza Eurosport.

"A fost mai bun, fara discutii. Serveste incredibil, se misca excelent. Nu a gresit mai deloc, nu mi-a dat puncte. Cred ca as fi putut si ar fi trebuit sa joc mai bine, dar meritul ii apartine, pentru ca a jucat la un nivel foarte ridicat. Este un jucator foarte, foarte inteligent. Stie cum sa te faca sa alergi, stie cum sa isi forteze adversarul sa joace o lovitura in plus de pe linia de fund a terenului. Iar daca tu incepi sa gresesti si nu joci la cel mai bun nivel al tau… el stie sa se foloseasca de acest lucru," a mai spus liderul mondial.

In ultima etapa a fazei grupelor, Novak Djokovic se va duela cu Alexander Zverev pentru a stabili al doilea jucator calificat din Grupa Tokyo 1970, in vreme ce in Grupa Londra 2020 Rafael Nadal si Stefanos Tsitsipas vor fi jucatorii care vor lupta in meci decisiv pentru al doilea loc care permite accesul in penultimul act.

Programul meciurilor ultimei etape ale grupelor Turneului Campionilor



Joi, 19 noiembrie: Andrey Rublev vs. Dominic Thiem (16:00) si Rafael Nadal vs. Stefanos Tsitsipas (22:00)

Vineri, 20 noiembrie: Novak Djokovic vs. Alexander Zverev (16:00) si Daniil Medvedev vs. Diego Schwartzman (22:00)