Ultimele detalii despre venirea unui nou antrenor la Rapid: "Purtam negocieri!" Care este situatia lui Nicolae Grigore

Rapid va juca pe teren propriu impotriva Universitatii Cluj in etapa a zecea a Ligii a 2-a.

Desi a reusit sa aduca echipei din Giulesti prima victorie dupa trei infrangeri consecutive, sunt sanse foarte mici ca Mihai Iosif sa continue ca antrenor principal la Rapid.

Patronul clubului, Victor Angelescu a explicat faptul ca Iosif ocupa doar functia de antrenor interimar si a asigurat ca in Giulesi va fi adus un nou antrenor in cel mai scurt timp, purtandu-se negocieri in acest sens.

"Sunt increzator pentru diseara. Vom aduce un nou antrenor, Mihai Iosif ocupa rolul de interimar la club. Inca purtam negocieri, noi speram ca dupa meciul cu U Cluj sau cel tarziu dupa cel cu Aerostar sa avem un nou antrenor principal", a spus Angelescu, potrivit DigiSport.

De asemenea, Victor Angelescu a vorbit si despre sansele de promovare ale giulestenilor, despre care considera ca vor creste considerabil in eventualitatea unei victorii in partida din aceasta seara: "Nu consideram ca lupta pentru promovare este pierduta, suntem la jumatatea sezonului regulat. Cu o victorie astazi vom urca din nou in zona play-off-ului. Pentru moment, Mihai Iosif ramane la conducerea echipei. Noi purtam negocieri si speram ca in cel mai scurt timp sa avem un antrenor principal".

Dat drept principalul favorit sa preia banca tehnica a Rapidului, Nicolae Grigore, care este secundul lui Adrian Mutu la nationala U21, a pus negocierile cu giulestenii in asteptare, in urma calificarii echipei la Campionatul European din 2021, conform Liga2.ro.

Meciul dintre Rapid si Universitatea Cluj se disputa joi de la ora 20:30 si va fi transmis LIVETEXT pe www.sport.ro.