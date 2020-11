"Rapid m-a ofertat!" A fost bataie pe semnatura lui Mircea Rednic in Liga a 2-a! Antrenorul are in acest moment doua oferte importante pe masa!

Mircea Rednic (58 de ani) este in prezent liber de contract.

Antrenorul care in sezonul a salvat-o pe Poli Iasi este in momentul de fata fara vreun angajament. Rednic a dezvaluit ca a avut oferte de la toate echipele din Liga a 2-a care se bateau la promovare, cu exceptia Petrolului, dar a refuzat.

De asemenea, doua dintre echipele care in momentul de fata se afla in playoff au dorit sa obtina semnatura fostului antrenor de la Dinamo. Rednic nu are de gand sa accepte inca vreo oferta pana in luna decembrie si spune ca are pe masa doua oferte importante.

"Sunt in discutii avansate cu doua cluburi: unul din Golf si unul din Belgia! In Romania nu am sa revin, au fost contacte de la toate echipele din Liga a 2-a care isi doresc promovarea cu exceptia lui Petrolul. Si Rapid m-a ofertat, i-am rugat sa ma inteleaga si ca nu mai e cazul.



Am avut oferte si din Liga 1 de la doua echipe care in acest moment se afla in primele sase, dar am transmis ca pana in decembrie nu vreau sa antrenez", a declarat Mircea Rednic pentru Digi Sport.