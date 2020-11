GALERIE FOTO SEXY | Andreea Mitu a incins atmosfera pe Instagram: jucatoarea de tenis arata senzational la doi ani si jumatate dupa nastere

Andreea Mitu a publicat o serie de imagini sexy pe Instagram.

Cunoscuta ca fiind una dintre cele mai frumoase jucatoare de tenis din Romania, Andreea Mitu a facut senzatie pe retelele sociale, publicand o serie de fotografii incendiare.

Jucatoarea in varsta de 29 de ani (#92 WTA in proba de dublu) le-a aratat celor 21 de mii de urmaritori ca se afla intr-o forma fizica exemplara la aproximativ doi ani si jumatate dupa ce l-a nascut pe fiul sau, Adam.

Cu o inaltime de 1,75 metri, abdomen cu patratele si un zambet denotand o energie debordanta, Andreea Mitu arata ca s-a bucurat din plin de zilele calduroase ale acestui an pe care le-a trecut la malul marii, imbracata in costum de baie.

Dupa nasterea copilului, Andreea Mitu a revenit cu succes in circuitul WTA, reusind sa intre in prima suta mondiala in proba de dublu. La Roland Garros, Mitu a facut pereche cu Patricia Tig, alaturi de care a ajuns pana in optimile turneului, unde au fost invinse de favoritele Kristina Mladenovic / Timea Babos.