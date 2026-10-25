Gigi Becali a dezvăluit sfaturile primite de la Viorel Păunescu înainte de a prelua Steaua: „După o lua de la capăt”

Viorel Păunescu, cel care a condus clubul Steaua București între 1998 și 2003, s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani, pe fondul unor probleme medicale avute în ultimii ani. În acest context nefericit, patronul de la FCSB a rememorat modul în care fostul președinte, alături de Victor Pițurcă, l-a determinat să preia gruparea roș-albastră.

Omul de afaceri a povestit că Viorel Păunescu i-a dat două sfaturi de care ține cont și în prezent: să intre în fotbal și să aibă mereu rezerve financiare.

„El era un om cuminte. Un om bun şi cuminte. Sfaturi... atunci când am intrat la Steaua, când mi-a zis: «Bă, Gigi, tu eşti tânăr, ai bani, e bine să intri, să te bagi la Steaua». «Bine, mă, nea Viorele». Mi-a dat încă un sfat. Când era tânăr, student, a rămas fără bani. De atunci, de când a rămas fără bani, a zis că de acum nu va mai rămâne niciodată fără bani, că pune deoparte. Ăsta e încă un sfat bun: niciodată nu rămân fără bani. Două sfaturi bune de la el. Era om bun, ce să... fiecare om are viaţa lui, dar era om de calitate”, a spus Gigi Becali, potrivit Orangesport.