Gigi Becali a dezvăluit sfaturile primite de la Viorel Păunescu înainte de a prelua Steaua: „După o lua de la capăt”

Gigi Becali a dezvăluit sfaturile primite de la Viorel Păunescu înainte de a prelua Steaua: „După o lua de la capăt” Fotbal intern
SPORT.RO
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Gigi Becali a dezvăluit discuțiile purtate cu Viorel Păunescu, decedat la 91 de ani, înainte de a investi la Steaua. Finanțatorul FCSB a explicat cum a ajuns în fotbal la începutul anilor 2000.

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Viorel Păunescu, cel care a condus clubul Steaua București între 1998 și 2003, s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani, pe fondul unor probleme medicale avute în ultimii ani. În acest context nefericit, patronul de la FCSB a rememorat modul în care fostul președinte, alături de Victor Pițurcă, l-a determinat să preia gruparea roș-albastră.

Omul de afaceri a povestit că Viorel Păunescu i-a dat două sfaturi de care ține cont și în prezent: să intre în fotbal și să aibă mereu rezerve financiare.

„El era un om cuminte. Un om bun şi cuminte. Sfaturi... atunci când am intrat la Steaua, când mi-a zis: «Bă, Gigi, tu eşti tânăr, ai bani, e bine să intri, să te bagi la Steaua». «Bine, mă, nea Viorele». Mi-a dat încă un sfat. Când era tânăr, student, a rămas fără bani. De atunci, de când a rămas fără bani, a zis că de acum nu va mai rămâne niciodată fără bani, că pune deoparte. Ăsta e încă un sfat bun: niciodată nu rămân fără bani. Două sfaturi bune de la el. Era om bun, ce să... fiecare om are viaţa lui, dar era om de calitate”, a spus Gigi Becali, potrivit Orangesport.

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Gigi Becali
Gigi Becali
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Cum a fost evitat falimentul Stelei

Gigi Becali a precizat că implicarea sa financiară a împiedicat intrarea clubului Steaua București în faliment și retrogradarea în al treilea eșalon.

„Păi, numai lui. Numai lui, numai lui. Păi, cui altcineva? Bine, poate şi lui Piţurcă, că şi el... eram în trei, eram toţi trei şi aşa am convenit atunci să intrăm toţi trei împreună, iar eu când dădeam bani, dădeam bani în numele tuturor. Ei s-au retras şi mi-au cesionat creanţele. La un moment dat, nu i-a mai convenit. Dacă el nu mă chema atunci, Steaua avea 10 milioane datorie la finanţe şi intra în faliment. După o lua din Divizia C, de la capăt. Eu am salvat-o. A rămas după aceea asociaţia într-o parte, eu într-o parte, că intra în faliment”, a mai zis finanțatorul FCSB pentru sursa citată.

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