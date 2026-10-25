Ca și cum problemele lor fotbalistice, la Al-Gharafa (Qatar), respectiv Al-Sadd Doha (Qatar), nu erau suficient de mari și deranjante, mai nou, Florinel Coman (28 de ani) și Răzvan Lucescu (57 de ani) se confruntă și cu o situație care le pune viața în pericol.

De câteva săptămâni, Arabia Saudită e ținta atacurilor tot mai puternice din partea rebelilor houthi din Yemen. Nu mai departe de acum câteva ore, au fost lansate rachete spre Mecca, Taif și Jeddah. Aici, în acest ultim oraș, a fost trimis Florinel Coman, alături de colegii săi de la Al-Gharafa, pentru un meci din Champions League Elite!

AFC a amânat meciul echipei lui Cristiano Ronaldo

Luni, sunt programate primele partide din etapa a 3-a a Ligii Campionilor Asiei. Conform programului inițial, în Arabia Saudită, ar fi trebuit să aibă loc trei partide:

*Al-Nassr Riad – Al-Wasl Dubai (Emirate)

*Al-Qadsiah – Al-Sadd Doha (Qatar)

*Al-Ahli Jeddah – Al-Gharafa (Qatar)

Doar că, în urma cu puțin timp, Confederația Asiatică de Fotbal (AFC) a anunțat amânarea primului meci pentru o dată care va fi anunțată, ulterior. Motivul oficial? Delegația clubului din Emirate a invocat imposibilitatea de a găsi un zbor spre Riad! E evident însă că cei de la Al-Wasl Dubai n-au dorit să-și pună jucătorii și antrenorii în pericol, trimițându-i într-o țară aflată sub atac.

Ceea ce șochează, mai ales în contextul amânării meciului Al-Nassr Riad – Al-Wasl Dubai, e că Al-Sadd, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, dar și Al-Gharafa, unde joacă Florinel Coman, au făcut deja deplasarea în Regat! Ceea ce înseamnă că, dacă nu va interveni AFC în următoarele ore, cele două formații vor fi nevoite să joace, mâine, sub bombe și rachete. Adică, o decizie care sfidează orice logică.

Arabia Saudită riscă să piardă organizarea Cupei Asiei, în 2027

Situația din Orientul Mijlociu e atât de tensionată, în contextul atacurilor lansate asupra Arabiei Saudite, la care se vor adăuga, în curând, bombardamentele SUA –Israel asupra Iranului, încât sportul nu poate rămâne neafectat.

Multe evenimente majore au fost reprogramate deja și se vorbește tot mai apăsat despre amânarea Cupei Asiei din 2027 (7 ianuarie – 5 februarie). Această competiție ar trebui să fie găzduită de Arabia Saudită însă, foarte probabil, AFC va muta turneul final în anul 2028.