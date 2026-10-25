Gestul făcut de noul premier Luca Niculescu în momentul în care l-a văzut pe Gigi Becali: „Nu mai țineam minte”

Gestul făcut de noul premier Luca Niculescu în momentul în care l-a văzut pe Gigi Becali: „Nu mai țineam minte” Stiri
SPORT.RO
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Gigi Becali, parlamentar independent și patronul FCSB, a povestit cum a decurs prima sa interacțiune cu noul șef al Guvernului, Luca Niculescu.

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Luca Niculescu s-a îndreptat direct spre Gigi Becali pentru a-l saluta și i-a transmis că avea de gând să îl telefoneze în privința votului, potrivit Fanatik. Cu această ocazie, premierul i-a readus aminte parlamentarului de o emisiune televizată pe care au făcut-o împreună în urmă cu două decenii.

„Om deștept sigur este. Altfel n-avea funcțiile alea, nu-l decora nici Franța, nu ar fi avut nici funcțiile pe care le-a avut prin Europa. Dar nu neapărat asta vreau să spun. A venit spre mine, m-a salutat, mi-a zis că voia să mă sune în chestiunea legată de vot. Mi-a mai spus că am făcut o emisiune memorabilă împreună, acum 20 de ani. Eu nu mai țineam minte. Dar mi-a plăcut, pentru că are o modestie, o smerenie. Nu are deloc îngâmfare, e un om foarte blând”, a spus Gigi Becali.

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Gigi Becali
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Diferența dintre Luca Niculescu și Nicușor Dan

Gigi Becali a analizat modul în care Luca Niculescu își structurează aparițiile publice și l-a comparat cu Nicușor Dan. Parlamentarul a punctat că stilul noului premier este lipsit de populismul pe care l-au afișat alți șefi de Guvern.

„Eu știu doar ce văd eu. Cum spuneam și de Dan Nicușor: «E cuminte om!». Da, dar n-am nevoie de cuminte om. Am nevoie să facă treabă, nu să mă lase șase luni fără guvern. Liniștit om, blând om, dar n-am nevoie, vreau guvern! Luca Niculescu văd că vorbește mai altfel, mai la obiect, mai cu înțelepciune. Când vorbește ceva, începe și povestește tot filmul, cum a fost, cum este. Un om care povestește astfel lucrurile nu are populism în el, are adevărul în el. Din ce vorbește el, se demonstrează că are adevărul în el. Și din discursurile pe care le-a ținut până acum reiese, pentru mine, că are în el adevărul, nu are minciuna, nu are falsitatea. Și asta este cel mai important. Câtă treabă o să facă nu știu, pentru că e greu de făcut. Important e că este guvern. Am intrat în normalitate, că avem guvern”, a mai zis Gigi Becali.

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