Atacantul a fost trimis sub formă de împrumut la Frosinone, de la FCSB, pentru sezonul 2026/27 din Serie A

Daniel Bîrligea, spectator în meciul anului din Serie A!

Atalanta și Frosinone s-au întâlnit duminică după-amiază în etapa cu numărul opt din Serie A, primul eșalon al Italiei. La capătul celor 90 de minute, tabela de marcaj a indicat 4-4!

Romano Schmid (Frosinone) a deschis scorul în primul minut, Nikola Krstvoci a restabilit egalitatea, iar Schmid a realizat ”dubla” și a dus scorul la 2-1 pentru oaspeți în minutul 17.

Atalanta a întors însă rezultatul după golurile semnate de Ederson Silva (penalty, minutul 33) și același Krstovic (minutul 45).

În actul secund, Giacomo Calo a făcut 3-3 în minutul 48, în timp ce Elif Elmas a marcat pentru Atalanta în minutul 50, iar Terzic a închis tabela de marcaj la 4-4 în minutul 82 al confruntării.

În partida de la Bergamo, pe ”New Balance Arena”, Daniel Bîrligea a fost rezervă neutilizată! El a bifat un singur minut în etapa precedentă, Frosinone - Sassuolo, iar partida cu Napoli a ratat-o din cauza unei accidentări.