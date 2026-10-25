Gigi Becali a uitat de Superliga. Noua pasiune a patronului FCSB: „Așa e nebunia mea!” Miza de milioane de euro

Patronul roș-albaștrilor a recunoscut că verifică evoluția celor de la Frosinone, formație din Serie A la care l-a cedat sub formă de împrumut în această vară pe atacantul Daniel Bîrligea, în schimbul a 1,5 milioane de euro. Înțelegerea dintre cele două cluburi prevede însă o clauză suplimentară: dacă gruparea italiană evită retrogradarea în Serie B, transferul devine definitiv în mod automat, iar FCSB va mai încasa 3,5 milioane de euro.

Calculele lui Gigi Becali pentru cele 5 milioane de euro din Italia

Omul de afaceri a explicat cum a gândit mutarea vârfului în Peninsulă și a menționat că afacerea a avut legătură și cu Denis Drăguș.

„De ce l-am dat pe Bîrligea? De ce l-am dat? Nu zic că nu are valoare Bîrligea, dar să iei cinci milioane pe el... Pe mine nu mă interesează dacă cumpărați sau nu jucătorul, eu vreau cinci milioane dacă rămâneți în divizie. Cum să nu mai rămână în divizie? Bine, a fost și combinația cu Drăguș, pentru că eu cred că Drăguș e cel mai bun jucător român, așa e nebunia mea. Îi dau un milion și rămân și cu 500.000. Nu mai au cum să retrogradeze, au 13 puncte și ăia de pe ultimul loc au patru. Mă uit pe clasamentul din Serie A. Mă uit pe aplicație la clasamentul din Italia mai mult decât la cel din România”, a spus Gigi Becali, potrivit Digisport.

În acest moment, Frosinone ocupă locul 6 în clasamentul din Serie A, cu 13 puncte acumulate după primele 7 partide jucate și cu un meci mai puțin disputat.

Daniel Bîrligea a acumulat doar 76 de minute pe teren în actualul sezon pentru clubul italian. Concurentul său pe post, Antonio Raimondo, a marcat un hat-trick în victoria din etapa trecută cu Sassuolo, scor 4-2, și se află pe primul loc în topul marcatorilor din Serie A, cu 7 goluri, la egalitate cu Varela.