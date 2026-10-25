Dinamo este singura echipă neînvinsă în ultimele 11 etape, interval în care a înregistrat nouă succese și două rezultate de egalitate

Fetai îl înlocuiește pe Martin Pascual, suspendat pentru CFR Cluj - Dinamo

Dinamo se va deplasa la Cluj pentru duelul cu CFR. După rezultatul dintre FCSB și Rapid (4-1), echipa pregătită de Nuno Campos are șansa de a se distanța la cinci puncte de locul doi, în cazul unui succes în fața echipei lui Marius Șumudică.

Pentru această deplasare, Dinamo nu-l va avea la dispoziție pe fundașul-golgheter Martin Pascual (27 de ani), suspendat din cauza cartonașelor galbene. În locul său, Nuno Campos l-a preferat pe Imran Fetai, iar Matteo Duțu a rămas rezervă.

„Dacă ne uităm la meciurile trecute, Dinamo a câștigat o singură dată în 20 de partide cu CFR. Asta spune totul despre dificultatea acestui meci. Ne-am pregătit pentru caracteristicile pe care le au, va fi un meci de luptă. Martin Pascual e important, dar am încredere în soluțiile pe care le avem, deci nu sunt îngrijorat de absența lui”, a spus Nuno Campos, la conferința de presă.

CFR Cluj - Dinamo, echipele de start:

CFR Cluj: Vâlceanu - Gelashvii, Ignat, Pantalon - Braun, Omic, Perianu, Ziblim - Cordea, Drazic, Șfaiț

Vâlceanu - Gelashvii, Ignat, Pantalon - Braun, Omic, Perianu, Ziblim - Cordea, Drazic, Șfaiț Rezerve: Gal, Kun, Camora, Kresic, Saca, Perea, Păun, Nalic, Biliboc, Omrani, Trevisan, Buș

Dinamo: Bellaarouch - D. Irimia, Fetai, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Mărginean, Cîrjan - Zandbergen, Karamoko

Bellaarouch - D. Irimia, Fetai, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Mărginean, Cîrjan - Zandbergen, Karamoko Rezerve: Roșca, Ungureanu, Benavides, Opriș, Radu, Duțu, Cr. Mihai, Mazilu, Tarbă, Pinto, Hintsa

CFR Cluj - Dinamo | Armstrong, pe val

Cu cinci goluri marcate și nouă pase decisive, Daniel Armstrong este fotbalistul cu cele mai multe contribuții ofensive în primele 12 runde.

În cazul în care va fi utilizat, Sergiu Buș va bifa meciul cu numărul 250 în Superliga României, competiție în care a debutat tot în tricoul grupării din Gruia, pe 25 octombrie 2009, CFR Cluj - FC Timișoara 0-0.

6 aprilie 2025, Rapid - Dinamo 1-0: a fost singura victorie reușită de antrenorul Marius Șumudică în precedentele șapte dueluri cu roș-albii bucureșteni, în rest patru remize și două înfrângeri.