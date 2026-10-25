După o vară marcată de tensiuni legate de viitorul său, din cauza dorinţei sale de a pleca la FC Barcelona, Julian Alvarez a prezentat scuze suporterilor echipei Atlético Madrid, sâmbătă, după golul său decisiv împotriva echipei Deportivo La Coruña (1-0).

"Am vrut să-mi prezint scuze faţă de suporterii noştri pentru declaraţiile pe care le-am făcut în timpul Cupei Mondiale. A fost o greşeală. Modul în care le-am spus şi momentul ales au fost nepotrivite".

Jucătorul cu numărul 9 îşi manifestase clar dorinţa de a părăsi clubul madrilen după victoria Argentinei împotriva Austriei.

Ca răspuns, suporterii şi-au manifestat cu putere nemulţumirea, huiduind jucătorul la revenirea sa, în meciul împotriva lui Villarreal. "Înţeleg perfect furia oamenilor. Şi eu aş fi fost furios dacă aş fi fost suporter", a recunoscut el.

"Cu atât mai mult având în vedere sprijinul pe care mi l-au acordat. Au fost foarte generoşi şi le sunt foarte recunoscător. De asemenea, doresc să mulţumesc echipei pentru sprijinul acordat în această perioadă".

O săptămână perfectă pentru campionul mondial din 2022, care şi-a pus capăt perioadei de secetă la Stuttgart, în Liga Campionilor (1-1), înainte de a înscrie în faţa propriilor suporteri, care i-au oferit o "ovaţie în picioare" în meciul împotriva echipei din La Coruña.

Alvarez spune că "se simte bine, atât fizic, cât şi cu mingea la picior" şi este "recunoscător tuturor coechipierilor pentru sprijinul acordat".

Înainte de a concluziona: "Lucrez pentru a mă perfecţiona. Vreau să ajut echipa şi să dau tot ce am mai bun".

După meci, antrenorul Diego Simeone i-a mulţumit lui Alvarez: "Apreciez cu adevărat oamenii care îşi cer scuze, pentru că nu este uşor. Julian este un om modest şi muncitor, căruia îi pasă de coechipieri".