CFR a pierdut precedentul meci jucat pe teren propriu în campionat, 1-3 cu Universitatea Cluj, insuccesul oprind o serie pozitivă acasă formată din 12 victorii și patru remize. Dinamo este singura echipă neînvinsă în ultimele 11 etape, interval în care a înregistrat nouă succese și două rezultate de egalitate. 31 de jucători au folosit feroviarii clujeni în sezonul actual, cei mai mulți dintre toate competitoarele. Bucureștenii s-au bazat pe 25 de fotbaliști, 12 dintre ei înscriind cel puțin un gol, scrie site-ul Lpf.

Nuno Campos: ”Ăsta e obiectivul nostru”

„Dacă ne uităm la meciurile trecute, Dinamo a câștigat o singură dată în 20 de partide cu CFR. Asta spune totul despre dificultatea acestui meci. Ne-am pregătit pentru caracteristicile pe care le au, va fi un meci de luptă.

Martin Pascual e important, dar am încredere în soluțiile pe care le avem, deci nu sunt îngrijorat de absența lui.

E un derby, dacă în 20 de meciuri ai o victorie, e clar că e un adversar puternic. Trebuie să găsim soluțiile indiferent de adversar, trebuie să privim adversarul cu respect, e un meci greu, dar avem încredere, vom juca să câștigăm.

Obiectivul nostru e să ajungem în cupele europene, nu să fim campioni. Trebuie să ne concentrăm la fiecare meci să câștigăm, pentru că totul se poate schimba imediat”, a spus Nuno Campos, la conferința de presă.

CFR Cluj - Dinamo | Armstrong, pe val

Cu cinci goluri marcate și nouă pase decisive, Daniel Armstrong este fotbalistul cu cele mai multe contribuții ofensive în primele 12 runde.

În cazul în care va fi utilizat, Sergiu Buș va bifa meciul cu numărul 250 în Superliga României, competiție în care a debutat tot în tricoul grupării din Gruia, pe 25 octombrie 2009, CFR Cluj - FC Timișoara 0-0.

6 aprilie 2025, Rapid - Dinamo 1-0: a fost singura victorie reușită de antrenorul Marius Șumudică în precedentele șapte dueluri cu roș-albii bucureșteni, în rest patru remize și două înfrângeri.