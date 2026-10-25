Gigi Becali a dat tun financiar! Suma uriașă care i-a intrat în conturi patronului de la FCSB

Revenirea antrenorului Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică și cele două succese obținute de acesta înaintea confruntării cu rivala din Giulești au readus entuziasmul în rândul fanilor roș-albaștri, motiv pentru care au luat cu asalt casele cu bilete.
La partida câștigată cu 4-1 au asistat 38.353 de spectatori, cifră care reprezintă un nou record de asistență pentru actuala stagiune din SuperLiga. Prezența numeroasă a publicului a generat venituri de aproximativ 400.000 de euro pentru clubul patronat de Gigi Becali, bani proveniți exclusiv din comercializarea biletelor.
Sancțiuni după spectacolul pirotehnic din Peluza Nord
Totuși, FCSB nu toți banii vor ajunge în casieria clubului, deoarece gazdele au primit și o serie de amenzi din cauza incidentelor din tribune. La startul partidei, suporterii din Peluza Nord au afișat o scenografie și au aprins sute de torțe, fumigene, precum și artificii la marginea terenului.
Din cauza fumului dens care a redus vizibilitatea, centralul Horațiu Feșnic a întrerupt jocul timp de aproximativ cinci minute. În urma acestor evenimente, Jandarmeria Română a transmis că organizatorul meciului a primit șase sancțiuni contravenționale. Valoarea cumulată a amenzilor se ridică la 108.000 de lei (puțin peste 20.000 de euro), sumă care va fi achitată de FCSB.