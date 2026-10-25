Gigi Becali a dat tun financiar! Suma uriașă care i-a intrat în conturi patronului de la FCSB

Revenirea antrenorului Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică și cele două succese obținute de acesta înaintea confruntării cu rivala din Giulești au readus entuziasmul în rândul fanilor roș-albaștri, motiv pentru care au luat cu asalt casele cu bilete.

La partida câștigată cu 4-1 au asistat 38.353 de spectatori, cifră care reprezintă un nou record de asistență pentru actuala stagiune din SuperLiga. Prezența numeroasă a publicului a generat venituri de aproximativ 400.000 de euro pentru clubul patronat de Gigi Becali, bani proveniți exclusiv din comercializarea biletelor.