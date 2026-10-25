Gigi Becali a dat tun financiar! Suma uriașă care i-a intrat în conturi patronului de la FCSB

Gigi Becali a dat tun financiar! Suma uriașă care i-a intrat în conturi patronului de la FCSB Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gigi Becali (68 de ani) a înregistrat un profit important după victoria obținută de FCSB în derby-ul cu Rapid, scor 4-1, grație numărului mare de spectatori prezenți pe Arena Națională.

TAGS:
Gigi BecaliFCSBSuperliga
Din articol

Revenirea antrenorului Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică și cele două succese obținute de acesta înaintea confruntării cu rivala din Giulești au readus entuziasmul în rândul fanilor roș-albaștri, motiv pentru care au luat cu asalt casele cu bilete.

La partida câștigată cu 4-1 au asistat 38.353 de spectatori, cifră care reprezintă un nou record de asistență pentru actuala stagiune din SuperLiga. Prezența numeroasă a publicului a generat venituri de aproximativ 400.000 de euro pentru clubul patronat de Gigi Becali, bani proveniți exclusiv din comercializarea biletelor.

  • Rapid bucuresti corvinul hunedoara superliga superbet 17102026 2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Sancțiuni după spectacolul pirotehnic din Peluza Nord

Totuși, FCSB nu toți banii vor ajunge în casieria clubului, deoarece gazdele au primit și o serie de amenzi din cauza incidentelor din tribune. La startul partidei, suporterii din Peluza Nord au afișat o scenografie și au aprins sute de torțe, fumigene, precum și artificii la marginea terenului.

Din cauza fumului dens care a redus vizibilitatea, centralul Horațiu Feșnic a întrerupt jocul timp de aproximativ cinci minute. În urma acestor evenimente, Jandarmeria Română a transmis că organizatorul meciului a primit șase sancțiuni contravenționale. Valoarea cumulată a amenzilor se ridică la 108.000 de lei (puțin peste 20.000 de euro), sumă care va fi achitată de FCSB.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Țara mai puțin cunoscută de unde România își ia tot uraniul de care are nevoie și cea mai mare parte a petrolului de zi cu zi
Țara mai puțin cunoscută de unde România își ia tot uraniul de care are nevoie și cea mai mare parte a petrolului de zi cu zi
ARTICOLE PE SUBIECT
Gigi Becali a uitat de Superliga. Noua pasiune a patronului FCSB: „Așa e nebunia mea!” Miza de milioane de euro
Gigi Becali a uitat de Superliga. Noua pasiune a patronului FCSB: „Așa e nebunia mea!” Miza de milioane de euro
Gigi Becali are o nouă ”armă secretă” la FCSB: ”Te judecă”
Gigi Becali are o nouă ”armă secretă” la FCSB: ”Te judecă”
Gigi Becali, anunț despre schimbul Boutoutaou - Nsimba, după victoria cu Rapid
Gigi Becali, anunț despre schimbul Boutoutaou - Nsimba, după victoria cu Rapid
ULTIMELE STIRI
Sunderland - Leeds 0-0 este ACUM pe VOYO SPORT 1
Sunderland - Leeds 0-0 este ACUM pe VOYO SPORT 1
După circul din vară, Julian Alvarez a făcut asta acum!
După circul din vară, Julian Alvarez a făcut asta acum!
Gigi Becali a dezvăluit sfaturile primite de la Viorel Păunescu înainte de a prelua Steaua: „După o lua de la capăt”
Gigi Becali a dezvăluit sfaturile primite de la Viorel Păunescu înainte de a prelua Steaua: „După o lua de la capăt”
Farul Constanța - Oțelul Galați 4-3! Victorie la limită după un meci spectaculos
Farul Constanța - Oțelul Galați 4-3! Victorie la limită după un meci spectaculos
Liverpool - Brighton 2-0 este ACUM pe VOYO SPORT 1 | Victorie pentru ”cormorani”
Liverpool - Brighton 2-0 este ACUM pe VOYO SPORT 1 | Victorie pentru ”cormorani”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Șansa imensă ratată de Reghecampf: ar fi luat 6,000,000 de dolari, cea mai mare primă din cariera sa!

Șansa imensă ratată de Reghecampf: ar fi luat 6,000,000 de dolari, cea mai mare primă din cariera sa!

Gigi Becali a lăudat trei fotbaliști după FCSB - Rapid 4-1: „El a făcut spectacol”

Gigi Becali a lăudat trei fotbaliști după FCSB - Rapid 4-1: „El a făcut spectacol”

Gigi Becali, anunț despre schimbul Boutoutaou - Nsimba, după victoria cu Rapid

Gigi Becali, anunț despre schimbul Boutoutaou - Nsimba, după victoria cu Rapid

FCSB - Rapid 4-1, pe Sport.ro! REMONTADA pe Arena Națională! 3 din 3 pentru Reghecampf! Pancu, fără replică în derby

FCSB - Rapid 4-1, pe Sport.ro! REMONTADA pe Arena Națională! 3 din 3 pentru Reghecampf! Pancu, fără replică în derby

Gigi Becali, decizie majoră în privința lui Laurențiu Reghecampf după FCSB - Rapid! Mesajul primit de antrenor

Gigi Becali, decizie majoră în privința lui Laurențiu Reghecampf după FCSB - Rapid! Mesajul primit de antrenor

"L-a enervat pe Reghe!" FCSB schimbă un titular după victoria cu Rapid

"L-a enervat pe Reghe!" FCSB schimbă un titular după victoria cu Rapid



Recomandarile redactiei
Cristi Chivu a dat verdictul despre Radu Drăgușin după nebunia din Inter - Fiorentina
Cristi Chivu a dat verdictul despre Radu Drăgușin după nebunia din Inter - Fiorentina
Sunderland - Leeds 0-0 este ACUM pe VOYO SPORT 1
Sunderland - Leeds 0-0 este ACUM pe VOYO SPORT 1
CFR Cluj - Dinamo, de la 19:00, în etapa a 13-a din Superliga României. Are ac Șumi de cojocul portughezului Nuno Campos?
CFR Cluj - Dinamo, de la 19:00, în etapa a 13-a din Superliga României. Are ac Șumi de cojocul portughezului Nuno Campos?
Gigi Becali are o nouă ”armă secretă” la FCSB: ”Te judecă”
Gigi Becali are o nouă ”armă secretă” la FCSB: ”Te judecă”
Bogdan Ungureanu, OUT de la Rapid după 1-4 cu FCSB? Răspunsul dat în direct
Bogdan Ungureanu, OUT de la Rapid după 1-4 cu FCSB? Răspunsul dat în direct
Alte subiecte de interes
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Incident grav la sediul poliției din Alba Iulia. Un bărbat cu o pușcă și o grenadă de tip airsoft a cerut să fie ... împușcat

stirileprotv Incident grav la sediul poliției din Alba Iulia. Un bărbat cu o pușcă și o grenadă de tip airsoft a cerut să fie ... împușcat

O fermă germană cu 1.300 de vaci a renunțat la roboții de muls și se bazează numai pe angajați. 14 dintre ei sunt români

stirileprotv O fermă germană cu 1.300 de vaci a renunțat la roboții de muls și se bazează numai pe angajați. 14 dintre ei sunt români

Circulația pe încă 13 kilometri din Autostrada A0 Nord se deschide luni. Șoferii vor avea legătură directă cu A2

stirileprotv Circulația pe încă 13 kilometri din Autostrada A0 Nord se deschide luni. Șoferii vor avea legătură directă cu A2

Ministrul Muncii anunță când va fi reluată discuția despre legea salarizării bugetarilor: „Este un termen foarte larg

stirileprotv Ministrul Muncii anunță când va fi reluată discuția despre legea salarizării bugetarilor: „Este un termen foarte larg

Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!