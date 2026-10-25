EXCLUSIV Gigi Becali are o nouă ”armă secretă” la FCSB: ”Te judecă”

Gigi Becali are o nouă ”armă secretă” la FCSB: ”Te judecă” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB a câștigat categoric derby-ul de pe Arena Națională cu Rapid, scor 4-1, în etapa a 13-a din Superliga României.

TAGS:
Gigi BecaliFCSBaymen boutoutaoufcsb - rapid
Din articol

Introdus la pauză în locul lui David Miculescu, Aymen Boutoutaou (25 de ani) a făcut cel mai bun meci de la transferul la FCSB, reușind să marcheze de două ori. 

Algerianul, cumpărat de la Sochaux în vară, cu 1,3 milioane de euro, a reușit să-l impresioneze și pe Gigi Becali, care părea decis în privința lui după doar câteva partide.

Robert Niță: ”Boutoutaou, la calitatea lui, te judecă”

Pentru Boutoutaou, acestea au fost primele două goluri în campionat. Pentru FCSB a mai marcat în două rânduri, dar în meciurile din Cupa României și preliminariile cupelor europene. Robert Niță (49 de ani), fostul jucător de la Steaua și Rapid, spune că algerianul poate fi decisiv.

„Toată lumea spunea de Boutoutau. Acum, uite că își revine tocmai cu Rapidul și dă și vreo două goluri. E adevărat, în condiții speciale, la calitatea lui te judecă. E fotbal, e un accident pentru Rapid, un joc din care ai foarte, foarte mult de învățat”, a spus Robert Niță, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.

În urma acestui rezultat, FCSB a rămas pe locul șase, cu 21 de puncte după 13 etape și a ajuns la trei victorii din tot atâtea partide cu Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică. În următoarea rundă, fosta campioană va avea parte de un alt test dificil, în deplasare, cu Universitatea Cluj.

Rapid și-a încheiat seria pozitivă, de cinci victorii la rând, dar rămâne pe locul doi, cu 27 de puncte. Poate fi depășită de Universitatea Craiova, dacă oltenii vor câștiga în această etapă pe terenul lui Sepsi.

Ce a declarat Aymen Boutoutaou după FCSB - Rapid 4-1

Introdus la pauză și autor al două goluri, Aymen Boutoutaou spune că MM Stoica și Laurențiu Reghecampf au multă încredere în calitățile sale, iar acest lucru îl ajută enorm:

"Sunt bucuros că am câștigat al 3-lea meci la rând alături de FCSB. După cum se spune, derby-urile se joacă și se câștigă. Sunt foarte fericit pentru acest succes. Indiferent dacă joc titular sau intru în repriza a doua, eu trebuie să îmi fac datoria.

Staff-ul și antrenorul a avut încredere în mine. Îi mulțumesc și trebuie să fac totul pentru a ajuta echipa. Sunt bucuros!

Țin să le mulțumesc antrenorului și lui MM Stoica, pentru încrederea pe care mi-au acordat-o.

Au fost primele mele goluri în campionat și sper să continui tot așa. În fotbal există și critici. Ce a fost în trecut rămâne în trecut, iar eu mă focusez doar pe present", a transmis Aymen Boutoutaou, după FCSB - Rapid 4-1.

Caseta derby-ului FCSB - Rapid 4-1:

  • FCSB: Târnovanu – V. Creţu, Dawa, Andre Duarte, Pădurariu – Radunovic (Batubinsika 85'), Muhar – Miculescu (Boutoutaou 46'), Korenica (Joao Paulo 64'), Cisotti (Politic 85') – Garita (Stoian 42'). Antrenor: Laurenţiu Reghecampf
  • Rapid: B. Ungureanu – Onea, Paşcanu (Sinyan 78'), Kramer, Ouedraogo (Annan 78') - Grameni, Doumbia (Kodor 77') – Al. Dobre (Bubanja 60'), Moruţan (Petrila 66'), Kamara – Stojilkovic. Antrenor: Daniel Pancu
  • Au marcat: Stojilkovic 11' / Muhar 58', Boutoutaou 69' și 81', Joao Paulo 79' 
  • Cartonaşe galbene: - / Grameni 90+2'
  • Arbitri: Horaţiu Feşnic - Valentin Avram, Alexandru Cerei
  • Arbitri VAR: Sorin Costreie - Valentin Porumbel
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Țara mai puțin cunoscută de unde România își ia tot uraniul de care are nevoie și cea mai mare parte a petrolului de zi cu zi
Țara mai puțin cunoscută de unde România își ia tot uraniul de care are nevoie și cea mai mare parte a petrolului de zi cu zi
ARTICOLE PE SUBIECT
Italienii, fascinați de Interul lui Chivu! Românul are singura formație din Serie A care a reușit așa ceva
Italienii, fascinați de Interul lui Chivu! Românul are singura formație din Serie A care a reușit așa ceva
ULTIMELE STIRI
Sunderland - Leeds 0-0 este ACUM pe VOYO SPORT 1
Sunderland - Leeds 0-0 este ACUM pe VOYO SPORT 1
După circul din vară, Julian Alvarez a făcut asta acum!
După circul din vară, Julian Alvarez a făcut asta acum!
Gigi Becali a dezvăluit sfaturile primite de la Viorel Păunescu înainte de a prelua Steaua: „După o lua de la capăt”
Gigi Becali a dezvăluit sfaturile primite de la Viorel Păunescu înainte de a prelua Steaua: „După o lua de la capăt”
Farul Constanța - Oțelul Galați 4-3! Victorie la limită după un meci spectaculos
Farul Constanța - Oțelul Galați 4-3! Victorie la limită după un meci spectaculos
Liverpool - Brighton 2-0 este ACUM pe VOYO SPORT 1 | Victorie pentru ”cormorani”
Liverpool - Brighton 2-0 este ACUM pe VOYO SPORT 1 | Victorie pentru ”cormorani”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Șansa imensă ratată de Reghecampf: ar fi luat 6,000,000 de dolari, cea mai mare primă din cariera sa!

Șansa imensă ratată de Reghecampf: ar fi luat 6,000,000 de dolari, cea mai mare primă din cariera sa!

Gigi Becali a lăudat trei fotbaliști după FCSB - Rapid 4-1: „El a făcut spectacol”

Gigi Becali a lăudat trei fotbaliști după FCSB - Rapid 4-1: „El a făcut spectacol”

Gigi Becali, anunț despre schimbul Boutoutaou - Nsimba, după victoria cu Rapid

Gigi Becali, anunț despre schimbul Boutoutaou - Nsimba, după victoria cu Rapid

FCSB - Rapid 4-1, pe Sport.ro! REMONTADA pe Arena Națională! 3 din 3 pentru Reghecampf! Pancu, fără replică în derby

FCSB - Rapid 4-1, pe Sport.ro! REMONTADA pe Arena Națională! 3 din 3 pentru Reghecampf! Pancu, fără replică în derby

Gigi Becali, decizie majoră în privința lui Laurențiu Reghecampf după FCSB - Rapid! Mesajul primit de antrenor

Gigi Becali, decizie majoră în privința lui Laurențiu Reghecampf după FCSB - Rapid! Mesajul primit de antrenor

"L-a enervat pe Reghe!" FCSB schimbă un titular după victoria cu Rapid

"L-a enervat pe Reghe!" FCSB schimbă un titular după victoria cu Rapid



Recomandarile redactiei
Cristi Chivu a dat verdictul despre Radu Drăgușin după nebunia din Inter - Fiorentina
Cristi Chivu a dat verdictul despre Radu Drăgușin după nebunia din Inter - Fiorentina
Gigi Becali a dat tun financiar! Suma uriașă care i-a intrat în conturi patronului de la FCSB
Gigi Becali a dat tun financiar! Suma uriașă care i-a intrat în conturi patronului de la FCSB
Sunderland - Leeds 0-0 este ACUM pe VOYO SPORT 1
Sunderland - Leeds 0-0 este ACUM pe VOYO SPORT 1
CFR Cluj - Dinamo, de la 19:00, în etapa a 13-a din Superliga României. Are ac Șumi de cojocul portughezului Nuno Campos?
CFR Cluj - Dinamo, de la 19:00, în etapa a 13-a din Superliga României. Are ac Șumi de cojocul portughezului Nuno Campos?
Bogdan Ungureanu, OUT de la Rapid după 1-4 cu FCSB? Răspunsul dat în direct
Bogdan Ungureanu, OUT de la Rapid după 1-4 cu FCSB? Răspunsul dat în direct
Alte subiecte de interes
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Jucătorul taxat de Ilie Dumitrescu după egalul dintre FCSB și Farul! Un singur remarcat
Jucătorul taxat de Ilie Dumitrescu după egalul dintre FCSB și Farul! Un singur remarcat
Andrei Nicolescu i-a spus-o direct lui MM Stoica: ”Mi se pare inuman” / ”Să mă scuz?”
Andrei Nicolescu i-a spus-o direct lui MM Stoica: ”Mi se pare inuman” / ”Să mă scuz?”
CITESTE SI
Incident grav la sediul poliției din Alba Iulia. Un bărbat cu o pușcă și o grenadă de tip airsoft a cerut să fie ... împușcat

stirileprotv Incident grav la sediul poliției din Alba Iulia. Un bărbat cu o pușcă și o grenadă de tip airsoft a cerut să fie ... împușcat

O fermă germană cu 1.300 de vaci a renunțat la roboții de muls și se bazează numai pe angajați. 14 dintre ei sunt români

stirileprotv O fermă germană cu 1.300 de vaci a renunțat la roboții de muls și se bazează numai pe angajați. 14 dintre ei sunt români

Circulația pe încă 13 kilometri din Autostrada A0 Nord se deschide luni. Șoferii vor avea legătură directă cu A2

stirileprotv Circulația pe încă 13 kilometri din Autostrada A0 Nord se deschide luni. Șoferii vor avea legătură directă cu A2

Ministrul Muncii anunță când va fi reluată discuția despre legea salarizării bugetarilor: „Este un termen foarte larg

stirileprotv Ministrul Muncii anunță când va fi reluată discuția despre legea salarizării bugetarilor: „Este un termen foarte larg

Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!