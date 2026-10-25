Introdus la pauză în locul lui David Miculescu, Aymen Boutoutaou (25 de ani) a făcut cel mai bun meci de la transferul la FCSB, reușind să marcheze de două ori.
Algerianul, cumpărat de la Sochaux în vară, cu 1,3 milioane de euro, a reușit să-l impresioneze și pe Gigi Becali, care părea decis în privința lui după doar câteva partide.
Robert Niță: ”Boutoutaou, la calitatea lui, te judecă”
Pentru Boutoutaou, acestea au fost primele două goluri în campionat. Pentru FCSB a mai marcat în două rânduri, dar în meciurile din Cupa României și preliminariile cupelor europene. Robert Niță (49 de ani), fostul jucător de la Steaua și Rapid, spune că algerianul poate fi decisiv.
„Toată lumea spunea de Boutoutau. Acum, uite că își revine tocmai cu Rapidul și dă și vreo două goluri. E adevărat, în condiții speciale, la calitatea lui te judecă. E fotbal, e un accident pentru Rapid, un joc din care ai foarte, foarte mult de învățat”, a spus Robert Niță, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.
În urma acestui rezultat, FCSB a rămas pe locul șase, cu 21 de puncte după 13 etape și a ajuns la trei victorii din tot atâtea partide cu Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică. În următoarea rundă, fosta campioană va avea parte de un alt test dificil, în deplasare, cu Universitatea Cluj.
Rapid și-a încheiat seria pozitivă, de cinci victorii la rând, dar rămâne pe locul doi, cu 27 de puncte. Poate fi depășită de Universitatea Craiova, dacă oltenii vor câștiga în această etapă pe terenul lui Sepsi.
Ce a declarat Aymen Boutoutaou după FCSB - Rapid 4-1
Introdus la pauză și autor al două goluri, Aymen Boutoutaou spune că MM Stoica și Laurențiu Reghecampf au multă încredere în calitățile sale, iar acest lucru îl ajută enorm:
"Sunt bucuros că am câștigat al 3-lea meci la rând alături de FCSB. După cum se spune, derby-urile se joacă și se câștigă. Sunt foarte fericit pentru acest succes. Indiferent dacă joc titular sau intru în repriza a doua, eu trebuie să îmi fac datoria.
Staff-ul și antrenorul a avut încredere în mine. Îi mulțumesc și trebuie să fac totul pentru a ajuta echipa. Sunt bucuros!
Țin să le mulțumesc antrenorului și lui MM Stoica, pentru încrederea pe care mi-au acordat-o.
Au fost primele mele goluri în campionat și sper să continui tot așa. În fotbal există și critici. Ce a fost în trecut rămâne în trecut, iar eu mă focusez doar pe present", a transmis Aymen Boutoutaou, după FCSB - Rapid 4-1.
Caseta derby-ului FCSB - Rapid 4-1:
- FCSB: Târnovanu – V. Creţu, Dawa, Andre Duarte, Pădurariu – Radunovic (Batubinsika 85'), Muhar – Miculescu (Boutoutaou 46'), Korenica (Joao Paulo 64'), Cisotti (Politic 85') – Garita (Stoian 42'). Antrenor: Laurenţiu Reghecampf
- Rapid: B. Ungureanu – Onea, Paşcanu (Sinyan 78'), Kramer, Ouedraogo (Annan 78') - Grameni, Doumbia (Kodor 77') – Al. Dobre (Bubanja 60'), Moruţan (Petrila 66'), Kamara – Stojilkovic. Antrenor: Daniel Pancu
- Au marcat: Stojilkovic 11' / Muhar 58', Boutoutaou 69' și 81', Joao Paulo 79'
- Cartonaşe galbene: - / Grameni 90+2'
- Arbitri: Horaţiu Feşnic - Valentin Avram, Alexandru Cerei
- Arbitri VAR: Sorin Costreie - Valentin Porumbel