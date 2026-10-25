Introdus la pauză în locul lui David Miculescu, Aymen Boutoutaou (25 de ani) a făcut cel mai bun meci de la transferul la FCSB, reușind să marcheze de două ori.

Algerianul, cumpărat de la Sochaux în vară, cu 1,3 milioane de euro, a reușit să-l impresioneze și pe Gigi Becali, care părea decis în privința lui după doar câteva partide.

Robert Niță: ”Boutoutaou, la calitatea lui, te judecă”

Pentru Boutoutaou, acestea au fost primele două goluri în campionat. Pentru FCSB a mai marcat în două rânduri, dar în meciurile din Cupa României și preliminariile cupelor europene. Robert Niță (49 de ani), fostul jucător de la Steaua și Rapid, spune că algerianul poate fi decisiv.

„Toată lumea spunea de Boutoutau. Acum, uite că își revine tocmai cu Rapidul și dă și vreo două goluri. E adevărat, în condiții speciale, la calitatea lui te judecă. E fotbal, e un accident pentru Rapid, un joc din care ai foarte, foarte mult de învățat”, a spus Robert Niță, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.

În urma acestui rezultat, FCSB a rămas pe locul șase, cu 21 de puncte după 13 etape și a ajuns la trei victorii din tot atâtea partide cu Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică. În următoarea rundă, fosta campioană va avea parte de un alt test dificil, în deplasare, cu Universitatea Cluj.

Rapid și-a încheiat seria pozitivă, de cinci victorii la rând, dar rămâne pe locul doi, cu 27 de puncte. Poate fi depășită de Universitatea Craiova, dacă oltenii vor câștiga în această etapă pe terenul lui Sepsi.