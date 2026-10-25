De la 13:30 ora României, Inter și Fiorentina s-au întâlnit în etapa #8 din Serie A pe stadionul ”Giuseppe Meazza” din Milano. La capătul celor 90 de minute, ”nerazzurrii” s-au impus cu 2-1.

După o primă repriză fără modificări pe tabela de marcaj, Alejandro Jimenez a deschis scorul în minutul 65. Inter a turat însă motoarele pe final, a egalat în minutul 90+1 prin Marcus Thuram și a obținut victoria în minutul 90+7 prin Piotr Zielinski.

Cristi Chivu a dat verdictul despre Radu Drăgușin după nebunia din Inter - Fiorentina

Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, a vorbit despre situația lui Radu Drăgușin și a remarcat progresul fundașului român, care încearcă să revină la cel mai bun nivel după ce a fost trimis sub formă de împrumut la Fiorentina de la Tottenham.

Tehnicianul consideră că Drăgușin are nevoie de timp, răbdare și meciuri pentru a-și recăpăta încrederea și pentru a-și valorifica pe deplin potențialul.

”Radu e Radu. Vine după o accidentare lungă, are nevoie de încredere, are nevoie de timp, are nevoie de meciuri. Mi se pare că el crește de la meci la meci.

Este într-o echipă care are o anumită ambiție, o echipă bună, situația din clasament nu reflectă ceea ce joacă ei. Trebuie să aibă răbdare și să fie versiunea lui cea mai bună”, a spus Cristi Chivu, potrivit DigiSport.

Inter e prima în clasament cu 22 de puncte. După opt etape, echipa pregătită de Chivu a bifat șapte victorii și un egal. De cealaltă parte, Fiorentina e pe 18 cu patru puncte, o victorie, un egal și șase eșecuri.