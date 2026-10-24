În ultimii ani, Păunescu a fost o apariție tot mai rară în spațiul public, după ce a fost diagnosticat cu Alzheimer. Fostul președinte din Ghencea nu a fost, nici în trecut, ferit de probleme de sănătate. Chiar el a recunoscut că a avut nu mai puțin de cinci hernii. Anunțul decesului său a fost făcut de AS47, pe rețelele de socializare.

Păunescu a avut o carieră impresionantă și ca sportiv. A jucat handbal atât la Steaua, cât și la Dinamo, fiind și component al naționalei României.

Viorel Păunescu a murit la 91 de ani

„Viorel Păunescu, fostul președinte AFC Steaua București, a încetat din viață la vârsta de 91 de ani.

În ultimii ani, fostul oficial roș-albastru era o apariție tot mai rară din cauza problemelor de sănătate.

Născut la Fărcășești, Păunescu a jucat în tinerețe handbal în 11, la Steaua și la Dinamo, în anii '50 și '60, și a făcut parte din echipa națională a României la această disciplină.

Sub conducerea sa, AFC Steaua a câștigat titlul alături de Victor Pițurcă pe bancă”, a transmis AS47.