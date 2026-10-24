NEWS ALERT A murit Viorel Păunescu, fostul președinte al Stelei

A murit Viorel Păunescu, fostul președinte al Stelei Fotbal intern
SPORT.RO
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Viorel Păunescu, fostul președinte al AFC Steaua, a încetat din viață la vârsta de 91 de ani.

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În ultimii ani, Păunescu a fost o apariție tot mai rară în spațiul public, după ce a fost diagnosticat cu Alzheimer. Fostul președinte din Ghencea nu a fost, nici în trecut, ferit de probleme de sănătate. Chiar el a recunoscut că a avut nu mai puțin de cinci hernii. Anunțul decesului său a fost făcut de AS47, pe rețelele de socializare.

Păunescu a avut o carieră impresionantă și ca sportiv. A jucat handbal atât la Steaua, cât și la Dinamo, fiind și component al naționalei României.

Viorel Păunescu a murit la 91 de ani

„Viorel Păunescu, fostul președinte AFC Steaua București, a încetat din viață la vârsta de 91 de ani.

În ultimii ani, fostul oficial roș-albastru era o apariție tot mai rară din cauza problemelor de sănătate. 

Născut la Fărcășești, Păunescu a jucat în tinerețe handbal în 11, la Steaua și la Dinamo, în anii '50 și '60, și a făcut parte din echipa națională a României la această disciplină.

Sub conducerea sa, AFC Steaua a câștigat titlul alături de Victor Pițurcă pe bancă”, a transmis AS47.

Viorel Păunescu a fost președintele AFC Steaua între 1998 și 2003

Viorel Păunescu a fost un personaj emblamatic pentru istoria recentă a Stelei, fiind președintele Asociației Fotbal Club Steaua București (AFC Steaua), care a preluat echipa în 1998 de la Clubul Sportiv al Armatei.

În 2003, clubul a fost preluat de societatea lui Gigi Becali, acțiune care a stat la baza conflictului privind identitatea și palmaresul clubului din Ghencea.

„Când s-a făcut preluarea eu nu m-am băgat, m-am retras. Am avut o perioadă bună atunci, am luat titlul cu Victor Pițurcă”, spunea Păunescu, în 2023.

În anii în care Steaua și FCSB s-au ”războit” prin tribunale, Clubul Sportiv al Armatei a câștigat palmaresul din intervalul 1947-1998, dar titlul din 1998-2003, câștigat pe vremea când AFC Steaua era la conducerea, nu a fost atribuit niciunei părți.

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