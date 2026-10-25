Dacă ești fanul Interului, riști să fii diagnosticat cu probleme cardiace până la finalul acestui sezon! Pentru că echipa lui Chivu s-a specializat în meciuri de infarct, în care își duce suporterii de la agonie la extaz.

În cele opt etape de până acum, campioana en-titre a avut cinci partide în care a fost condusă, fără să părăsească terenul învinsă, la final. De fapt, în patru rânduri, Inter a câștigat toate punctele. După acest scenariu s-a desfășurat și meciul de astăzi de pe San Siro: Fiorentina a condus cu 1-0 din minutul 65, după care a venit finalul dramatic, cu golurile Interului din minutele 90+1 și 90+8!

Chivu, furios din cauza unui penalty refuzat

Victoria cu 2-1 în fața Fiorentinei l-a încântat pe Chivu, dar nu l-a făcut să treacă peste faza din minutul 69. Potrivit jurnaliștilor italieni de la Gazzetta dello Sport, duelul Thuram – Viery ar fi trebuit să aducă un penalty pentru Inter. Dar, în mod ciudat, arbitrul a făcut semn că jocul poate continua deși, într-o primă fază, părea că a arătat spre punctul cu var! Iar dincolo de decizia centralului, a surprins lipsa de reacție din partea celor aflați în camera VAR.

Modul în care Inter a fost dezavantajată, la faza din minutul 69, l-a scos din sărite pe Chivu.

„Astăzi, am fost mai puternici decât nedreptatea care ni s-a făcut! De fapt, această nedreptate ne-a dat o mai mare putere de luptă. Mă bucur de reacția jucătorilor mei. Pentru că nu s-au lăsat doborâți de nedreptatea care ni s-a făcut. Trebuie să spun asta, deși, după cum știți, nu-mi place să mă plâng de greșelile arbitrului“, și-a început Chivu discursul după Inter – Fiorentina (2-1).

În continuare, antrenorul român a insistat că, inclusiv dacă Inter ar fi pierdut, el ar fi venit la interviul de după meci și și-ar fi lăudat elevii.

„Am luat gol după un șut de la 30 de metri, dar nu e nimic de criticat, în ceea ce privește calitatea acestui meci sau determinarea noastră. La final, am fost răsplătiți pentru că, deși am fost conduși, ne-am păstrat echilibrul. Îmi felicit jucătorii! I-aș fi felicitat și dacă pierdeam acest meci. Vă jur!“, a insistat Chivu.

Acesta a remarcat și calitatea extraordinară a Interului, care nu renunță niciodată, indiferent de scor.

„Am crezut că putem întoarce scorul până la final. Și, când ai o asemenea atitudine, ești răsplătit de cele mai multe ori. Am recuperat 13 puncte, în meciurile în care am fost conduși? Asta înseamnă că trebuie să-ți păstrezi concentrarea și să ai această mentalitate de a nu renunța“, a spus Chivu.

După opt runde, Inter și Lazio sunt pe primele două poziții, fiecare cu câte 22 de puncte. AS Roma închide podiumul, având 18 puncte.