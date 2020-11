Gica Hagi, atacat de un fost international: "O aberatie! Unde sunt fotbalistii lansati de academia lui?"

Se vorbeste tot mai mult in ultima perioada despre plecarea lui Mirel Radoi de pe banca nationalei Romaniei.

Aceste discutii vin in urma rezultatelor slabe pe care prima reprezentativa le-a inregistrat in ultima perioada. In acest context, foarte multe voci din fotbalul romanescu sustin ca, in eventualitatea in care Radoi ar demisiona sau ar fi demis, cea mai buna varianta pentru inlocuirea sa ar fi reprezentata de Gica Hagi.

Aceasta posibilitate este argumentata si de faptul ca, in acest moment, din lotul primei reprezentative fac parte multi fotbalisti crescuti la academia lui Hagi

Sunt insa si oameni de fotbal care nu sunt de aceasta parere. Fostul international Marcel Raducanu a oferit un interviu pentru Gazeta Sporturilor, in care a declarat ca niciunul din jucatorii lansati de Hagi nu a reusit in fotbalul mare, cu exceptia lui Razvan Marin.

"Il apreciez pe Gica, il aplaud pentru proiectul lui de la Viitorul, a fost un mare jucator, stiu ca ar face orice pentru a duce fotbalul romanesc pe un drum corect, dar, nu va suparati!, unde sunt la nivel international fotbalistii lansati de Academia lui? In afara lui Razvan Marin, care a inceput sa joace si e la un nivel rezonabil, nu-mi mai vine in minte niciun nume care sa se impuna peste hotare. Aaa, a scos jucatori buni la nivel de Romania, de Bulgaria, de Arabia, asta da! Dar nu pentru ligile puternice, Anglia, Spania, Italia, Franta, Germania. Asta ne spune realitatea, nu eu!", a spus Raducanu sursei citate.

De asemenea, fostul fotbalist al Borussiei Dortmund l-a criticat pe finantatorul Viitorului pentru declaratia acestuia conform careia nationala Romaniei dispune de fotbalisti de clasa, la mijlocul terenului si in atac: "O aberație! Unde e clasa aia mondială, că asta se arată pe teren! Când dai declarații, trebuie să fii mai atent cu cuvintele, că te mai văd oameni și prin Germania și tresar toți la o asemenea enormitate. O fi tehnică, de exemplu, la Pușcaș, care, în Norvegia, a avut o fază în care a sărit mingea cinci metri din el? Dacă mi se întâmpla mie un moment ca ăla, ridicam mâna și mă ceream pe loc afară!".

Marcel Raducanu a evoluat in 21 de partide pentru echipa nationala a Romaniei, pentru care a marcat de trei ori.