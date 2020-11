Sergio Ramos, IGNORAT de oficialii Realului! Sefii nu i-au prelungit contractul capitanului de pe Bernabeu! Ce decizie ar putea lua fotbalistul

Sunt probleme la Real Madrid care risca sa se desparta de un jucator important in vara anului 2021.

Contractul lui Sergio Ramos expira in vara anului urmator, iar fundasul era sigur ca isi va prelungi intelegerea in urma unor discutii cu presedintele clubului, Florentino Perez. Lucrurile nu sunt, insa, chiar atat de simple.

Oficialii "galacticilor" nu l-au chemat inca la negocieri pe Ramos, acest lucru nefiind pe placul fotbalistului care a declarat in mai multe randuri ca vrea sa isi incheie cariera la Real.

Potrivit unor informatii mai vechi, si presedintele clubului de pe Santiago Bernabeu isi dorea ca Sergio Ramos sa ramana la echipa, insa recent jurnalistii spanioli au dezvaluit ca pandemia de coronavirus a schimbat un pic situatia de la club.

Potrivit celor de la Marca, sefii madrileni vor sa reduca bugetul pentru salarii, ezitand sa il contacteze pe capitanul echipei in aceasta privinta.

In cazul in care Sergio Ramos nu va fi de acord cu noile conditii pe care le-ar putea impune oficialii Realului, fotbalistul are de unde alege ce sa faca in viitor. Unul dintre cluburile care si-l doresc pe campionul spaniol este Inter Miami, despre al carui interes pentru Ramos s-a vorbit inca din vara.