S-a dat un BMW de 40 200 de euro de Black Friday! Ultimele ore de reduceri la zeci de mii de produse! AICI ai oferta completa

Black Friday la eMAG, vanzari de 433 milioane de lei dupa sapte ore de la start, cu 60 milioane lei mai mult ca anul trecut.

• Platile online cu cardul au ajuns la 54%, cea mai mare crestere din ultimii ani

• 42,7% dintre comenzile de Black Friday merg la easybox in orasele disponibile

• Comenzi importante pe produsele lifestyle & home, cosmetice, jucarii, bauturi alcoolice si cafea

• Suplimentarea promotiilor pana la finele zilei

• Produse vandute de partenerii din Marketplace, in crestere cu 26% fata de anul precedent

Romanii profita de ziua cu cele mai bune preturi din an si, la sapte ore de la start, au plasat comenzi in valoare de 433 milioane de lei, in crestere cu 60 de milioane comparativ cu editia anterioara. O noutate a acestui an, reteaua easybox a preluat un procent semnificativ de 42,7% din comenzi in orasele in care serviciul este activ. Procentul de plati cu cardul a atins nivelul record de 54%, in crestere de la 42,6% in editia din 2019. Cresterile importante vin din categoriile care tin de confortul casei, ingrijire personala si petrecerea timpului in familie.

In continuare sunt disponibile peste 2 milioane de produse din care clientii pot alege si promotiile vor fi suplimentate pana la finalul zilei. Doar azi, 13 noiembrie, de Black Friday, clientii eMAG Genius au transport gratuit la easybox pentru 4 milioane de produse, fata de 250.000 in mod uzual, indiferent de valoarea comenzii.



„Romanii au adoptat rapid cea mai simpla metoda de a face cumparaturi, in online, si am remarcat tendinte noi in primele ore ale evenimentului: clientii comanda mai multe produse din categorii diferite si platesc preponderent cu cardul. In plus, livrarea la easybox a ajuns modalitatea favorita de livrare, multumita flexibilitatii pe care o ofera”, a declarat Tudor Manea, director general eMAG.



Livrare pana pe data de 27 noiembrie

Pana acum, 50.314 colete au iesit deja din depozitul eMAG care si au fost predate curierilor. Comenzile din acest an vor fi livrate pana pe data de 27 noiembrie.



Curiozitati de Black Friday

• Cea mai complexa comanda include 97 de produse distincte din categorii precum bacanie, bauturi si produse pentru ingrijirea locuintei

• Cel mai valoros produs vandut a fost un automobil BMW 220d, la pretul de 40.200 euro redus de la 53.640 (reducere 13.440 euro)

• De Black Friday editia 10 au fost plasate peste 1.000 de comenzi care contin exact 10 articole



Numar produse vandute dupa sapte ore de la startul Black Friday

• 49.000 Televizoare si sisteme audio

• 158.000 Produse pentru casa si ingrijirea casei

• 74.000 Electrocasnice mici

• 42.000 Fashion

• 48.000 Bauturi alcoolice si cafea

• 54.000 Smartphone-uri si smarwatch-uri

• 124.000 Beauty si ingrijire personala

• 55.000 Jucarii

• 38.000 Produse de protectie si echipamente

• 27.000 Frigidere si masini de spalat

• 10 Automobile

• 860 Nopti de cazare

• 32.000 Litri de combustibil

• 4,4 kg Aur

• 18.000 Produse de protectie si echipamente medicale

Cele mai multe comenzi raportate la mia de locuitori au venit din Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Slatina, Brasov, Constanta, Sibiu, Alba Iulia, Timisoara si Zalau.