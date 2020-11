Situatie incredibila! Mai multi jucatori de la o echipa in Liga 2 sunt banuiti ca au trucat meciuri in campionat! Politia a efectuat deja o perchezitie

Potrivit Purtatorul de cuvant al MAI sunt in derulare 56 de perchezitii domiciliare la nivel national.

Perchezitiile vizeaza dosare penale care cerceteaza un grup infractionar organizat de contrabanda, camata sau santaj. In judetele Braila, Mures si Buzau. Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Braila vor face 6 perchezitii la domiciliu si vor pune in executare 10 mandate de aducere intr-un dosar penal pentru camata si santaj, luare si dare de mita. Exista informatii ca in acest dosar jucatorii unei echipe din Liga 2 au fost obligati sa joace sub capacitatile lor sportive, pentru a truca mai multe meciuri din sezonul 2017-2018, si pentru obtinerea de bani din pariurile sportive.

"La momentul comiterii faptelor acestia aveau calitatea de jucatori profesionisti de fotbal in liga a II-a. Jucatorii au fost determinati sa aiba aceasta conduita, prin constrangeri si amenintari exercitate de persoane care le imprumutasera sume de bani cu camata", a precizat Monica Dajbog, purtatorul de cuvant al MAI.

Potrivit purtatorului de cuvant MAI, persoanele gasite vor fi duse la Parchetului de pe langa Tribunalul Braila, pentru audieri si luarea de masuri legale.