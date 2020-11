Jucatorul trecut pe la Barcelona si Liverpool care e gata sa vina in Liga 1! Va fi testat in urmatoarele zile

Inca un fotbalist cu CV important e gata sa semneze cu o echipa din Romania!

Juanma Lopez, un fundas spaniol de 23 de ani, va fi adus la probe de Poli Iasi, anunta gsp.ro. Juanma e fundas stanga, dar poate juca si in centrul apararii. Fotbalistul a trecut pe la Barcelona si Liverpool. De campioana Angliei s-a despartit in 2019, cand a semnat cu Vorskla Poltava din Ucraina.



Juanma are meciuri in Premier League 2, la echipa U23 a lui Liverpool, dar si in Youth League - Liga Campionilor pentru pusti. Dezvoltat in La Masia, Juanma a petrecut 7 ani la Barcelona. In 2016 a semnat cu Liverpool.