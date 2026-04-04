Alb-violeții au lansat o campanie online, cu scopul de a o sprijini pe adolescentă în lupta cu boala cumplită. Maria Diana Chițu se confruntă cu leucemie acută limfoblastică tip B și are nevoie de transfuzii de sânge.

FC Argeș, alături de Maria Diana Chițu

Reprezentanții grupării FC Argeș au cerut ajutorul tuturor celor care pot să doneze sânge la orice centru de transfuzie din țară.

Donatorii trebuie să specifice numele complet al jucătoarei, „Maria Diana Chițu”, și unitatea medicală unde este tratată: Spitalul Colentina București, Secția Hematologie. Este necesară grupa de sânge AII, Rh pozitiv.

Modalitatea de donație financiară

Pentru cei care nu pot dona sânge și vor să ajute, orice sprijin financiar pentru tratament este crucial. Pe numele „Maria Diana Chițu” se pot trimite bani la contul bancar RO80RZBR0000060027304550.

„Ea trebuie să revină acasă, pe teren, alături de noi” - a transmis FC Argeș.

Maria a împlinit 19 ani pe 22 ianuarie și evoluează pe postul de fundaș.