Ricardo Matos a deschis scorul din penalty în minutul 44 al meciului FC Argeș - Dinamo, primul duel din etapa a treia a play-off-ului Superligii României.
Eroare mare de arbitraj, corectată de VAR
Portarul Alexandru Roșca nu a putut opri execuția, chiar dacă a ghicit colțul.
„Centralul” Szabolcs Kovacs a fost salvat de o mare greșeală de către Sorin Costreie (arbitru VAR) și de către Ovidiu Artene (asistent VAR).
Fratele lui Istvan Kovacs nu a văzut cum Daniel Armstrong l-a lovit cu cotul în figură pe Florin Borța în careul „câinilor”.
VAR s-a sesizat, în contextul în care Borța s-a ales cu nasul spart. Szabolcs Kovacs și-a corectat astfel greșeala. A dictat penalty și i-a arătat lui Armstrong cartonașul galben, deoarece faultul nu a fost făcut cu intenție.
Echipele de start din FC Argeș - Dinamo
- FC Argeș (3-5-2): Căbuz - Garutti, Tudose, Sadriu - Borța, Rață, Sierra, Micovschi, Briceag - Matos, Bettaieb
- Rezerve: Crăciun, Tofan, A. Marin, Seto, Rădescu, Blagaic, Y. Pîrvu, R. Moldoveanu, Brobbey, Manole, M. Șerban, Idowu
- Antrenor: Bogdan Andone
- Dinamo (4-3-3): Roșca - Sivis, Stoinov, Boateng, Opruț - Soro, Mărginean, Cîrjan - Musi, Al. Pop, Armstrong
- Rezerve: Epassy, Gnahore, Karamoko, Milanov, Mazilu, Cr. Mihai, Tarbă, Caragea, Toader, G. Pușcaș, Țicu, Niuwu
- Antrenor: Zeljko Kopic