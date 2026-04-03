Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că la meciul cu FC Argeş, din etapa a 3-a a play-off-ului Superligii, jucătorii săi trebuie să dea totul pentru a schimba seria de rezultate mai slabe din ultimul timp.

"Urmează un nou meci dificil pentru noi. Ştim că trebuie să dăm totul pentru a schimba seria aceasta de rezultate mai slabe din ultimul timp.

Din păcate, terenul nu va fi cel mai bun în meciul de mâine din cauza ploii, însă trebuie să fim pregătiţi pentru toate situaţiile", a explicat el.

"Este un meci important pentru a ne ţine aproape de echipele din fruntea clasamentului. Am discutat despre asta şi cu băieţii. Îi simt motivaţi. Cu Rapid şi cu Craiova am avut perioade bune de joc, însă nu a fost suficient. De aceea acest meci cu FC Argeş e foarte important acum pentru noi", a adăugat Kopic.

Antrenorul lui DInamo despre ofensiva ”câinilor”

Antrenorul croat a afirmat că echipa sa trebuie să îşi îmbunătăţească jocul, atât în defensivă, cât şi în ofensivă.

"Aşteptările noastre sunt mereu aceleaşi înaintea unei partide. Am analizat meciurile noastre. Trebuie să acceptăm rezultatele, să păstrăm ce a fost bun şi să îmbunătăţim unde trebuie să fim mai buni.

În ultimul joc cu FC Argeş am avut câteva situaţii foarte bune de a marca, dar am primit un gol în urma unui corner. Trebuie să fim mai atenţi în apărare, să fim concentraţi la maximum.

În ofensivă ne creăm situaţii, dar în continuare nu reuşim să marcăm. De aceea spun că trebuie să ne îmbunătăţim jocul în anumite puncte, iar atunci vor veni şi rezultate mai bune", a menţionat Kopic.

Dinamo o întâlneşte pe FC Argeş sâmbătă, de la ora 19:30, pe Stadionul Orăşenesc din Mioveni, într-o partidă contând pentru etapa a 3-a din play-off-ul Superligii.